 PSD vrea ca Guvernul propus de Luca Niculescu să rămână la Palatul Victoria până în decembrie 2028. Bogdan Ivan: „Este abordarea serioasă” | adevarul.ro
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PSD vrea ca Guvernul propus de Luca Niculescu să rămână la Palatul Victoria până în decembrie 2028. Bogdan Ivan: „Este abordarea serioasă”

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Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan susține că social-democrații își doresc ca viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu să rămână în funcție până la alegerile parlamentare programate la termen, în decembrie 2028. Acesta a afirmat că Executivul trebuie să beneficieze de o majoritate parlamentară stabilă și transparentă, pentru a putea guverna eficient.

Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan.
Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan. Foto: captură video Facebook

„Abordarea serioasă este să vorbim despre acest guvern până în decembrie 2028, când sunt alegerile parlamentare”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la TVR, explicând că posibilitățile de formare a unei majorități în Parlament sunt limitate. Din acest motiv, PSD susține formarea unui Guvern alături de PNL, sub conducerea lui Luca Niculescu.

Social-democratul a avertizat că, fără o majoritate stabilă, chiar și un premier bine pregătit ar risca să fie considerat responsabil pentru problemele pe care nu le poate rezolva în lipsa sprijinului parlamentar.

Ivan a subliniat că PSD își dorește ca Niculescu să beneficieze nu doar de voturile necesare învestiturii, ci și de susținere politică pe termen lung.

Întrebat de ce PSD nu încearcă să guverneze singur, Ivan a susținut că partidul a încercat să obțină funcția de premier, dar nu dispune de suficiente voturi pentru a forma un Guvern fără sprijinul altor formațiuni.

„Noi, PSD, am mers cu propunerea noastră de premier, dacă am fi primit această nominalizare am fi mers să facem rost de voturi să facem acest guvern. (...) Putem să mergem cu 127 de voturi, nu este suficient, nu ţine doar de noi”, a argumentat Bogdan Ivan.

De ce vrea PSD să guverneze din nou cu PNL

Bogdan Ivan a apărat și decizia PSD de a contribui la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin votul la moțiunea de cenzură. El a susținut că social-democrații au procedat corect atunci când au ieșit de la guvernare, după ce au constatat efectele negative ale măsurilor adoptate de Executiv.

În opinia sa, consecvența politică nu înseamnă menținerea unei decizii greșite, ci corectarea acesteia atunci când apar consecințe nefavorabile. Ivan a criticat și faptul că fostul Guvern nu ar fi acceptat să plece imediat după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Ceea ce am făcut, am făcut corect în luna aprilie, atunci când am ieşit din acest guvern care pentru prima dată în cei 36 de ani din istoria post-decembristă a României, după ce au un vot covârşitor în Parlament într-o moţiune de cenzură, nici măcar cei care au scris Constituţia după 90 nu s-au gândit că un guvern demis prin moţiune de cenzură s-ar ţine în continuare legat de scaunul de la Palatul Victoria şi nu ar accepta să plece de acolo.

Nu e punctajul de partid, eu am fost acolo, am trăit împreună cu colegii mei lucruri foarte complexe în această perioadă. Nu poţi să ai o abordate strict contabilă”, a afirmat Ivan.

Prim-vicepreședintele PSD a explicat că social-democrații nu exclud o nouă colaborare cu PNL deoarece nu consideră că fostul premier și partidul liberal pot fi identificați unul cu celălalt.

„Eu nu aș pune egal între un om și un partid care are o istorie de peste o sută de ani, care are mii de aleși locali”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta a adăugat că PSD nu a adoptat o decizie prin care să excludă definitiv guvernarea alături de PNL sau USR, spre deosebire de alte formațiuni care au ales să își stabilească asemenea limite politice.

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