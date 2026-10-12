Bolojan: „PSD îmi cere să guvernez. Asta fac”. Premierul interimar spune că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline

Premierul Ilie Bolojan îl acuză pe PSD că, după ce a contribuit la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, îi cere acum să continue guvernarea, fără să ofere o soluție alternativă. Într-o postare publicată luni seară pe Facebook, liderul liberal afirmă că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline.

Premierul interimar spune că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Foto: Captură Video

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a scris Bolojan.

Premierul susține că liberalii sunt dispuși să contribuie la învestirea unui nou Guvern chiar dacă nu vor face parte din acesta. Bolojan afirmă că i-a prezentat lui Luca Niculescu propunerea și condițiile partidului.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț”, a transmis acesta.

În cazul unui Executiv tehnocrat, Bolojan consideră posibilă încheierea unor acorduri între premier și fiecare partid parlamentar, cu obiective și termene clare, inclusiv pentru adoptarea bugetului pe anul viitor.

Liderul liberal afirmă că PNL nu va încălca angajamentele asumate și nu va susține soluții pe care le consideră nefuncționale.

„PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili”, a scris premierul.

Acesta a exclus o nouă colaborare la guvernare cu social-democrații, acuzându-i că nu își respectă angajamentele.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”, a afirmat Bolojan.

În apărarea activității Executivului, Bolojan a invocat încheierea PNRR, evaluările agențiilor de rating și respectarea angajamentelor asumate.

„PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare”, a transmis acesta.

Premierul a adăugat: „Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte”.

În final, Bolojan a acuzat PSD că invocă grija pentru cetățeni, dar evită să preia guvernarea de teama costurilor politice.

„PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea «ca să nu se vulnerabilizeze»”, a conchis premierul.