PSD cere PNL și USR să înceteze disputa care blochează Programul de relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”

Partidul Social Democrat (PSD) solicită Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică, susținând că tensiunile politice întârzie o reformă esențială pentru economie.

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!”, se arată în comunicatul transmis de social-democrați.

Social-democrații susțin că programul, inițiat în septembrie 2025, a fost deja amânat prea mult, iar acest lucru ar fi contribuit la accentuarea problemelor economice.

„Programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, precizează PSD.

În contextul intrării în recesiune tehnică, PSD avertizează că o nouă întârziere ar putea agrava situația economică.

„După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, se mai arată în comunicat.

Social-democrații transmit că disputa privind gestionarea fondurilor ar trebui lăsată deoparte.

„Cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest Program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice. Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri! Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, se arată în comunicatul semnat de Biroul de presă al PSD.