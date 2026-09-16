Siegfried Mureșan: Grindeanu premier ar pune în pericol fondurile UE. „Are un lung istoric de încălcare a statului de drept”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a avertizat miercuri, 16 septembrie, că revenirea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în funcția de premier ar putea pune în pericol accesarea fondurilor europene de către România, susținând că acesta are „un lung istoric în ceea ce privește încălcarea statului de drept și a valorilor europene”.

Siegfried Mureșan Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

„Astăzi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat foarte clar: în viitorul buget multianual toate fondurile europene vor fi condiționate de respectarea statului de drept, a regulilor și a valorilor europene.

În aceste condiții, a-l propune și a-l susține pentru funcția de prim-ministru pe Sorin Grindeanu, premierul OUG 13, înseamnă să renunțăm în mod voluntar la miliardele de euro pe care România le va avea alocate în anii următori”, a transmit acesta într-o postare pe Facebook.

Eurodeputatul susține că revenirea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier ar putea pune în pericol accesarea fondurilor europene de către România.

„Un premier cu un lung istoric în ceea ce privește încălcarea statului de drept și a valorilor europene cu siguranță nu va putea garanta că țara noastră poate atrage toate fondurile europene care i se cuvin.

România nu își poate permite să-și pună în pericol dezvoltarea și investițiile europene pentru întoarcerea la putere a lui Sorin Grindeanu. Poziția Partidului Național Liberal este clară: nu vom susține un premier care pune în pericol fondurile europene și viitorul României.”

Anterior, președintele Nicușor Dan a confirmat că printre numele care vor fi analizate pentru funcția de premier se află și cele propuse de partidele parlamentare: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

„Vor fi și aceste nume. Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor și grupărilor parlamentare”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că își dorește ca discuțiile cu formațiunile politice să aibă loc în această săptămână și ca desemnarea premierului să fie făcută imediat după consultări.

„Aș vrea să fac consultări cu partidele săptămâna asta și aș vrea să fac o desemnare la finalul consultărilor”, a mai spus Nicușor Dan.

Joi, 17 septembrie, va avea loc o nouă rundă de consultări cu partidele, la Cotroceni, pentru formarea Guvernului, ultima înainte de desemnarea unui premier.

Consultările se vor desfășura în formatul clasic, cu fiecare partid sau grup parlamentar separat. Președintele le va cere formațiunilor să indice o propunere de premier și să precizeze dacă aceasta are în spate o majoritate parlamentară.