Grindeanu, atac la Bolojan privind competivitatea țării: „Ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia”

Liderul PSD Sorin Grindeanu critică măsurile economice luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și susține că România a coborât 12 poziții într-un singur an în clasamentul mondial al competitivității. Social-democratul afirmă că țara noastră a fost depășită inclusiv de Kenya și avertizează asupra efectelor politicilor economice ale actualei guvernări.

Liderul PSD Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității!”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD susține că firmele românești s-au confruntat cu majorări de taxe și cu prețuri ridicate la energie, gaze și combustibili, în locul unor măsuri de sprijin pentru creșterea competitivității.

Grindeanu afirmă că PSD a prezentat în urmă cu un an un plan pentru relansarea economiei, bazat pe stimulente fiscale pentru investiții noi, însă susține că Guvernul nu ar fi acordat atenție acestei propuneri.

„S-a împlinit exact un an de când PSD a anunțat un plan cu soluții pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiții noi. De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!”, a afirmat liderul PSD.

Social-democratul susține că România riscă să rămână în urma altor state din regiune, menționând Bulgaria și Polonia, și compară poziția țării noastre cu cea a unor state precum Botswana, Nigeria și Namibia. În opinia sa, continuarea actualului tip de guvernare ar avea efecte negative asupra economiei.

„Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia. Iată de ce România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”. Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești”, a conchis Sorin Grindeanu.