Sorin Grindeanu a transmis, după întâlnirea de luni cu președintele Nicușor Dan, că PSD vrea să participe la formarea viitorului Guvern și că, în cazul în care va primi mandatul de a forma Executivul, va discuta cu toate formațiunile politice, deci inclusiv cu AUR.

Sorin Grindeanu, despre propunerea de premier înaintată lui Nicuşor Dan. Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Este a patra rundă de discuții între șeful statului și partidele parlamentare, după ce Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament pe 30 septembrie.

Imediat după ce a ieşit de la discuţia cu Nicuşor Dan, Sorin Grindeanu a prezentat poziția PSD și a insistat asupra ideii că partidul său trebuie să facă parte din formula de guvernare. Social-democrații susțin că vor să fie „partea soluției” și că România are nevoie de un Executiv care să poată adopta bugetul până la sfârșitul acestui an.

Liderul PSD a criticat, totodată, direcția de austeritate asociată guvernării lui Ilie Bolojan, susținând că aceasta nu reprezintă soluția pe care partidul său o vede pentru ieșirea din actualul blocaj.

În condiţiile în care în ultima vreme s-a vehiculat inclusiv ideea că altcineva din PSD ar putea fi nominalizat pentru funcţia de premier, Sorin Grindeanu a ţinut să clarifice situaţia, declarând că el este în continuare „singurul” pe care social-democraţii îl susţin pentru această funcţie.

În privința unei eventuale desemnări, Sorin Grindeanu a lăsat deschisă calea negocierilor cu toate formațiunile parlamentare, inclusiv cu AUR.

„Voi discuta cu toată lumea în cazul în care sunt desemnat”, a spus el.

Declarația vine în contextul în care PSD și-a asumat public varianta unui Guvern construit în jurul partidului și condus de Sorin Grindeanu. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, anunțase înaintea consultărilor că social-democrații merg la Cotroceni pregătiți să preia guvernarea.

Sorin Grindeanu a rezumat, la rândul său, această poziție declarând că, deşi „n-am făcut congrese pentru a-i exclude pe ceilalţi, PSD doreşte un guvern din care face parte”.

După întâlnirea cu PSD, președintele urmează să discute, în ordine, cu AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale și celelalte grupuri parlamentare. Consultările se desfășoară pe parcursul zilei, până la întâlnirea cu parlamentarii neafiliați, programată la ora 19:00.