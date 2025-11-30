Poziția de prim-vicepreședinte al AUR, preluată de Dan Dungaciu. Lulea: „Am decis să nu candidez la nicio funcție superioară în partid”

Sociologul Dan Dungaciu va fi validat duminică, 30 noiembrie, în funcția de prim-vicepreședinte al partidului AUR, potrivit informațiilor „Adevărul”. Marius Lulea se retrage din conducerea formațiunii politice.

Marius Lulea se retrage din conducerea partidului

Până acum, prim-vicepreședinte a fost Marius Lulea. Într-un răspuns pentru „Adevărul”, acesta a confirmat că nu mai candidează pentru un alt post în conducerea partidului.

„Am decis să nu candidez la nicio funcție superioară în partid, dar rămân implicat, activ și pe deplin dedicat acestui proiect politic. Sunt mai hotărât ca oricând să îmi aloc timp pentru pregătirea și înțelegerea științei conducerii politice al unui stat, în egală măsură cu dezvoltarea carierei profesionale, antreprenoriale și, mai ales, a vieții de familie.

Venirea la conducerea partidului AUR a profesioniștilor Petrișor Peiu și Dan Dungaciu reprezintă un mare câștig pentru întreaga mișcare suveranistă și arată direcția clară spre care ne îndreptăm: profesionalizarea partidului și aducerea unor specialiști de valoare, capabili să susțină viitoarea guvernare”, a transmis Marius lulea pentru „Adevărul”.

Cum va arăta noua echipă de conducere a AUR

În urma unui vot intern, desfășurat prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.

Au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

George Simion va fi reconfirmat în poziția de președinte al partidului, fiind candidat unic la șefia formațiunii.