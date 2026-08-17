Bușoi: Grupul 4 Rovinari intră în funcțiune. România estimează un vârf de consum de aproape 7.000 MW

Grupul 4 de la Rovinari va fi repornit luni, pentru a adăuga aproape 300 MW în Sistemul Energetic Național, în condițiile în care Ministerul Energiei estimează că vârful de consum din această seară va ajunge la aproape 7.000 MW. Măsura vine pe fondul temperaturilor ridicate și al menținerii reactoarelor de la Cernavodă în afara sistemului.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că necesarul de electricitate crește atât pe fondul consumului casnic, determinat în special de utilizarea aparatelor de aer condiționat, cât și ca urmare a reluării unei părți dintre activitățile industriale.

„Aproape de 7.000 de megawați estimăm vârful din această seară”, a declarat Bușoi, precizând că decizia de repornire a Grupului 4 Rovinari are ca obiectiv reducerea importurilor de electricitate, în special în orele de vârf, notează Agerpres.

Unitatea va adăuga în sistem aproape 300 MW și va contribui, potrivit oficialului, la securitatea aprovizionării și la reducerea necesarului de energie cumpărată din import.

Consumul din weekend a fost sub estimări

Situația energetică a fost stabilă în weekend, când vârfurile de consum au rămas sub 6.000 MW. Duminică seara, consumul a fost chiar sub 5.000 MW, iar importurile nu au fost foarte ridicate.

Producția eoliană a fost una dintre sursele care au ajutat sistemul în ultimele zile. Vântul a bătut mai puternic vineri, sâmbătă și duminică, ceea ce a susținut producția de electricitate din centralele eoliene.

Și producția fotovoltaică a fost ridicată, însă aceasta contribuie mai puțin la acoperirea consumului din orele de vârf ale serii, când producția panourilor solare scade.

„Din păcate pe partea de fotovoltaic nu ne putem baza pentru orele de vârf decât într-o mică măsură, deoarece capacitățile noastre de stocare sunt scăzute”, a explicat Cristian Bușoi.

Consumatorii au redus cererea în orele de vârf

Potrivit oficialului, consumul în orele de vârf este în prezent cu aproximativ 200-300 MW sub nivelul indicat de prognozele Transelectrica.

O parte din această reducere vine de la consumatorii casnici, iar o altă parte de la consumatorii industriali.

Ministerul Energiei primește zilnic informări de la marii consumatori care încearcă să își mute parțial activitatea din orele de vârf. Unele companii au programat pentru ultimele două săptămâni din august lucrări de reparații și revizii, astfel încât să reducă necesarul de energie în perioadele cu consum ridicat.

Datele privind reducerea consumului sunt centralizate de minister, în timp ce Transelectrica, distribuitorii și furnizorii își fac propriile analize, inclusiv pe baza modificărilor de contracte sau a notificărilor transmise de consumatori.

Grupul 4 Rovinari are cărbune pentru această săptămână

Cristian Bușoi a precizat că stocurile de cărbune disponibile pentru Grupul 4 Rovinari sunt suficiente pentru această săptămână și pot fi refăcute dacă va fi nevoie.

„Din informațiile pe care le avem de la colegii de la Complexul Energetic Oltenia, cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune”, a declarat secretarul de stat.

Necesarul pentru săptămânile următoare urma să fie analizat în cadrul comandamentului de marți.

Ministerul Energiei susține că nu există probleme legate de personalul necesar pentru operarea grupului. Pentru un număr redus de specialiști a fost nevoie însă de revenirea unor angajați cu experiență care între timp se pensionaseră.

Cernavodă rămâne oprită din cauza debitului scăzut al Dunării

Presiunea asupra sistemului energetic este amplificată de oprirea Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, în contextul debitului scăzut al Dunării.

Potrivit lui Bușoi, prognozele hidrologice disponibile pentru următoarele zece zile nu indică posibilitatea repornirii reactoarelor în această perioadă.

„Pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem Unitatea 2 de la Cernavodă”, a spus oficialul.

În aceste condiții, Ministerul Energiei urmărește evoluția rezervelor de cărbune și a necesarului de importuri, chiar dacă situația regională este considerată stabilă și există în continuare energie disponibilă pentru import.

Potrivit lui Bușoi, prețurile energiei importate sunt însă mai mari decât cele aferente producției interne, motiv pentru care autoritățile urmăresc reducerea importurilor în orele de consum maxim.