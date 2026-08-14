Cristian Bușoi anunță cât timp poate rezista România cu importuri de energie. „Un oarecare impact se va vedea”

Cristian Bușoi, secretar de stat în MInisterul Energiei, a declarat că România poate continua „o perioadă îndelungată” cu energie din import, deoarece „resurse există în regiune”.

Într-o intervenție telefonică realizată vineri la Digi24, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a vorbit despre oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă și despre importul de energie al României.

Întrebat cât va funcționa țara cu importuri de energie, acesta a răspuns „oricât, pentru că există resurse în regiune”.

Importurile vor funcționa „cât timp nu avem probleme cu Centrala Kozlodui și mai ales în condițiile în care și Centrala de la Paks începe încet să se redeschidă”, a precizat Bușoi, scrie Mediafax.

„Sigur că un debit al Dunării acolo s-ar translata mai bine de săptămână către un debit crescut și în zona României și apoi la Cernavădă. Dar cât timp lucrurile sunt stabile în regiune, în principiu putem funcționa o perioadă îndelungată de timp”, a explicat el.

Acesta a menționat că „importurile sunt cam de 2-2,5 ori mai scumpe. Dacă vorbim de o treime și dacă vorbim doar de 3-4 ore pe zi, dacă lucrurile acestea se întâmplă o săptămână, două, evident se va simți la un moment dat în cost. Dar pot fi absorbite de situația generală”.

Întrebat dacă criza energetică se va vedea în facturile românilor, Bușoi a răspuns că „un oarecare impact se va vedea, dar nu va fi unul significativ dacă situația nu se prelungește”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a propus vineri, în cadrul unei conferinţe de presă la Guvern, încheierea unui pact politic, a unei înţelegeri politice valabilă în următorii ani, pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.

Ilie Bolojan spune că ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este și efectul lipsei unei strategii energetice, al investițiilor amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp.