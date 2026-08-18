Bușoi: Situația energetică este sub control. Ce spune despre centrala de la Cernavodă

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că situația sistemului energetic este sub control în această săptămână, după repornirea Grupului 4 de la Rovinari, dar avertizează că lipsa reactoarelor de la Cernavodă până în toamnă ar avea un „impact devastator”.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a afirmat, marți, că situația este sub control, în special după Grupul 4 de la Termocentrala pe cărbune Rovinari a reintrat în funcțiune.

„În această săptămână, situația e sub control. Există disponibilități în toată regiunea. Pe aprovizionare nu vedem probleme, pe producție internă se merge la maxim, a fost deschis grupul 4 de la Rovinari și ne ajută și că avem producție pe eoliene”, a afirmat Cristian Bușoi la Antena 3.

El a avertizat și că, dacă centrala de la Cernavodă nu se va redeschide până în toamnă, „impactul va fi devastator”.

Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit luni, pentru a adăuga aproape 300 MW în Sistemul Energetic Național, în condițiile în care Ministerul Energiei estimează că vârful de consum din această seară va ajunge la aproape 7.000 MW. Măsura vine pe fondul temperaturilor ridicate și al menținerii reactoarelor de la Cernavodă în afara sistemului.

Presiunea asupra sistemului energetic este amplificată de oprirea Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, în contextul debitului scăzut al Dunării.

Potrivit lui Critian Bușoi, prognozele hidrologice disponibile pentru următoarele zece zile nu indică posibilitatea repornirii reactoarelor în această perioadă.

„Pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem Unitatea 2 de la Cernavodă”, a spus oficialul.

Centrala nucleară de la Cernavodă (CNE Cernavodă) este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România. Prima unitate a centralei a intrat în exploatare comercială în decembrie 1996, iar cea de-a doua în 2007.