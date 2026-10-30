Alegerile de la jumătatea mandatului pun presiune pe Trump. Atmosferă sumbră la Casa Albă

Donald Trump devine tot mai imprevizibil în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA, în timp ce administrația sa este afectată de schimbări de personal, tensiuni interne și temeri că republicanii ar putea pierde controlul asupra Congresului. Potrivit The New York Times, președintele american își restrânge cercul de apropiați, reacționează vehement la criticile din presă și continuă să organizeze mitinguri electorale, în pofida avertismentelor că prezența sa ar putea afecta candidații republicani.

Mitingurile lui Trump în statele-cheie nu mai sunt ce au fost Foto: Profimedia

Trump vrea să transforme alegerile într-un referendum asupra sa

Pe măsură ce se apropie alegerile intermediare din 3 noiembrie, Donald Trump urmărește cu îngrijorare posibilitatea ca Partidul Republican să piardă majoritatea în Congres.

Numeroși candidați republicani implicați în competiții electorale strânse încearcă să se distanțeze de politicile președintelui, de comportamentul său și de acuzațiile de corupție care vizează administrația sa.

În culise, unii consilieri politici și reprezentanți ai unor grupuri republicane din afara administrației au avertizat echipa prezidențială că mitingurile lui Trump în statele-cheie, unde rezultatele sunt greu de anticipat, ar putea face mai mult rău decât bine candidaților partidului.

Trump respinge însă aceste temeri. Potrivit publicației The New York Times, președintele contestă sondajele care indică o scădere a popularității sale și reacționează furios la articolele negative din presă.

Hotărât să obțină o victorie electorală, el intenționează să continue mitingurile în întreaga țară și să transforme alegerile de la jumătatea mandatului într-un test al propriei popularități.

Trump pare convins că influența sa dominantă în Partidul Republican va fi suficientă pentru a compensa dificultățile politice cu care se confruntă.

Tensiuni și schimbări de personal la Casa Albă

În interiorul administrației, atmosfera este însă descrisă drept sumbră. Casa Albă traversează o perioadă de remanieri, rivalități între diferite grupuri de influență și îngrijorare cu privire la perspectiva pierderii majorității republicane în Congres, scrie The New York Times, care citează actuali și foști oficiali ai administrației, precum și persoane apropiate președintelui.

Mai mulți foști oficiali care au lucrat la Casa Albă în primul mandat al lui Trump, între 2017 și începutul anului 2021, spun că ultimele săptămâni le amintesc de acea perioadă. Atunci, administrația era marcată de schimbări frecvente de personal și de dispute interne.

Spre finalul primului mandat, Trump s-a confruntat cu dificultățile gestionării pandemiei de Covid-19 și a reacționat puternic la scăderea popularității sale. Ulterior, a alimentat temerile și furia susținătorilor prin afirmații false potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost fraudate.

Există însă și o diferență importantă față de acea perioadă: Trump s-a întors la putere cu o echipă de susținători loiali, care i-au rămas alături în anii în care a fost în afara funcției prezidențiale.

De la revenirea la Casa Albă, președintele a ordonat Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva unor persoane pe care le consideră adversari. În același timp, a promovat o politică dură în domeniul imigrației și a continuat să încalce, potrivit criticilor săi, normele etice asociate funcției prezidențiale.

Republicanii se tem că prezența lui Trump le-ar putea afecta candidații

Miza alegerilor din 3 noiembrie este ridicată. Trump încearcă să evite pierderea controlului politic și constrângerile pe care le-ar putea impune un Congres dominat de democrați. În același timp, scrutinul reprezintă o oportunitate de a demonstra că își păstrează sprijinul electoral.

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În ultimele sale discursuri, președintele a făcut unele declarații despre politica economică pe care republicanii ar fi dorit să le audă mai des. Mesajele au fost însă eclipsate de atacurile sale la adresa democraților.

Un interlocutor apropiat de aparatul politic al Casei Albe a declarat pentru The New York Times că unii consilieri sunt conștienți de temerile potrivit cărora prezența lui Trump în statele-cheie ar putea afecta șansele candidaților republicani.

Cu toate acestea, avertismentele sunt în mare parte ignorate. La fel ca președintele, mulți dintre consilierii săi consideră că Trump trebuie să fie figura centrală a campaniei electorale.

Strategia susținătorilor săi este să se concentreze asupra statelor în care republicanii au un avantaj electoral și să mobilizeze cât mai mulți alegători.

În discuțiile recente cu apropiații săi, Trump s-ar fi lăudat cu numărul mare de participanți la mitingurile sale. El ar fi remarcat, de asemenea, că vicepreședintele JD Vance, considerat un posibil lider al republicanilor în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, nu a atras mulțimi la fel de mari la evenimentele la care a fost principalul vorbitor.

Un președinte tot mai izolat în cercul său de apropiați

Potrivit unui oficial citat de The New York Times, Trump petrece tot mai mult timp urmărind un flux de informații favorabile: articole elogioase, videoclipuri care îi critică adversarii, fotografii atent selectate și conținut generat de inteligența artificială, descris de sursă drept de slabă calitate.

În același timp, președintele pare să se izoleze tot mai mult într-un cerc restrâns de colaboratori.

Consilierii apropiați de Casa Albă se pregătesc pentru posibilitatea ca republicanii să piardă controlul asupra cel puțin uneia dintre camerele Congresului — Camera Reprezentanților. Ei se așteaptă ca rezultatul alegerilor să determine noi schimbări în componența administrației.

Remanierile sunt frecvente după campanii electorale dificile, însă unele dintre deciziile recente ale lui Trump au ridicat semne de întrebare chiar în interiorul echipei sale.

Numirea și demiterea rapidă a unei purtătoare de cuvânt

Unul dintre cele mai recente episoade a fost numirea comentatoarei de televiziune Katie Zacharia în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Nemulțumit de ritmul lent al procesului de găsire a unui înlocuitor pentru Karoline Leavitt, Trump ar fi urmărit înregistrări video cu Zacharia și ar fi decis să o numească rapid, înainte de încheierea procedurilor oficiale de verificare.

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Potrivit publicației americane, Zacharia avea puțini susținători în rândul angajaților administrației.

Deși l-a însoțit pe președinte în deplasări în timpul scurtei sale perioade în funcție, ea nu a fost invitată la reuniunile zilnice ale oficialilor de rang înalt, convocate de șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

După o primă apariție nereușită în sala de briefinguri de presă, Zacharia a fost demisă după numai cinci zile.

Unii observatori au interpretat numirea și îndepărtarea sa rapidă drept un semn că influența lui Wiles asupra președintelui ar fi în scădere. Au apărut chiar discuții despre cine ar putea să îi succeadă în funcție.

Trump a respins public informațiile potrivit cărora ar fi nemulțumit de activitatea actualei șefe de cabinet sau ar intenționa să o înlocuiască.

„Echipa președintelui rămâne puternică, unită și concentrată pe punerea în aplicare a programului său”, a declarat Danielle Alvarez, reprezentantă a Casei Albe.

Pe măsură ce se apropie alegerile intermediare, Trump pare hotărât să își păstreze rolul central în campanie. Rămâne însă de văzut dacă mobilizarea propriilor susținători va fi suficientă pentru a-i ajuta pe republicani sau dacă implicarea sa directă va deveni o vulnerabilitate electorală.