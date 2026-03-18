Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Video Haos la votul pe Buget: scandal pe regulament, după ce AUR s-a răzgândit și nu a mai votat amendamentele PSD

Dezbaterile pe marginea bugetului de stat pentru anul 2026 au degenerat miercuri în Comisiile reunite, după ce AUR a anunțat că nu mai votează amendamentele PSD, susținute în comisii, care vor duce la creșterea deficitului bugetar cu 1,8 miliarde de lei.

UPDATE 11.45 Scandal pe regulament: a trecut sau a picat?

Ședința comisiilor reunite a fost suspendată temporar de președintele comisiei Bogdan Huțucă (PNL) după un vot extrem de controversat privind amendamentul PSD.

Așa cum a anunțat, AUR nu a participat la votul pentru pachetul social al PSD. În schimb, pentru pachetul social au votat PSD și Grupul Pace.

Rezultatul votului: 23 de voturi „pentru” (PSD, UDMR, PACE), 19 „împotrivă” (PNL, USR), o abținere și 8 parlamentari AUR care au refuzat să voteze.

Daniel Zamfir (PSD) susține că amendamentul a trecut, deoarece se raportează la voturile exprimate. PNL și USR invocă regulamentul Senatului, conform căruia cvorumul și majoritatea se calculează raportat la numărul parlamentarilor prezenți în sală.

Huţucă Bogdan-Iulian: „Avem un grup de parlamentari prezenți care afirmă că numărul de voturi se ia dintre cei prezenți și unii care afirmă că numărul de voturi se ia numai dintre cei care au votat. Trebuie să ne uităm cum e în regulament. Suspendăm ședința 5 minute, ne uităm pe regulament și venim cu o soluție comună”.

Daniel Zamfir: „Baza regulamentară nu există. Niște colegi au votat. 23 vor să treacă, 19 nu vor să treacă, 1 s-a abținut, iar ceilalți nu au participat. Ce discutăm, dacă ceilalți nu au participat? Nu putem să omorâm logica”.

Bogdan Huțucă a cerut suspendarea ședinței pentru a se lămuri asupra regulamentului

UPDATE 11.35 Lovitură primită de PSD: pierde sprijinul AUR

Deși în ultimele două zile AUR a ajutat PSD să treacă mai multe amendamente, miercuri dimineață partidul condus de George Simion și-a schimbat radical strategia. 

AUR, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, a anunțat miercuri că nu va participa la votul pentru buget, ceea ce înseamnă o lovitură pentru PSD, care miza pe sprijinul partidului lui Simion pentru a-și trece amendamentele, în special cele privind pachetul social.

Senatorul a precizat că AUR respinge actuala formă a proiectului de buget înaintată de Guvernul Bolojan, deoarece nu se pliază pe realitatea economică, una marcată de criza inflației. 

Vrem o țară occidentală în care pensionarii primesc pensii, nu o țară de Ev Mediu în care primesc câțiva galbeni în funcție de cum vrea puterea”, a declarat Petrișor Peiu.

Marți, noua majoritate formată ad-hoc din AUR și PSD a trecut prin comisiile de specialitate un amendament care prevede acordarea unor ajutoare în bani pentru pensionarii militari care au pensii mai mici de 3.000 de lei.

Cu aceste amendamente, deficitul bugetar ar crește la 6,33% din PIB.

Sorin Grindeanu, a lansat luni, în Parlament, un nou avertisment la adresa partenerilor de guvernare. Liderul PSD a declarat că, dacă măsurile sociale susținute de PSD nu sunt incluse în buget, partidul ar putea decide ieșirea de la guvernare scenariu care ar duce la alegeri anticipate.

Liderul social-democrat a insistat că amendamentele PSD în valoare de aproximativ 3 miliarde de lei trebuie adoptate. El a criticat faptul că Ministerul Finanțelor are „26 de miliarde în acțiuni generale”, în timp ce măsurile pentru categoriile vulnerabile sunt puse sub semnul întrebării.

Top articole

Partenerii noștri

image
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Cum a murit strivită pe trotuar o tânără gravidă, într-un accident provocat de un șofer neatent, în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Vlad Ciurea nominalizează desertul de post care ne face mai inteligenți. Este singurul!
gandul.ro
image
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Vasile Dîncu: „Bă, panaramo! Nu ți-e rușine? E ceva să fii prost și să recunoști”
fanatik.ro
image
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
libertatea.ro
image
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
observatornews.ro
image
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie încaieră doi miniștri din Guvern. Pensionarii riscă să rămână cu buza umflată în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Harta care îţi arată exact care este cel mai apropiat adăpost antiatomic de tine. Aplicaţia este gratuită
playtech.ro
image
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare greșeală a vieții”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
DOLIU în România! A murit Patriarhul
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, DEVASTATĂ după divorț. Cum a fost surprinsă în miezul zilei. PRIMELE declarații despre amantlâcul cu Dan Alexa!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Noile trenuri PESA intră în teste în România. De ce NU sunt, de fapt, trenuri de mare viteză și cât de repede vor circula în realitate
actualitate.net
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Cafeaua din capsule. Ce conține cu adevărat și ce efecte are asupra sănătății
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
De ce plantele tale de interior nu mor, dar nici nu cresc. Sfaturile unui expert

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte