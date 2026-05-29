Ghid de supraviețuire în caz de atac cu drone. Cum să te protejezi dacă sună sirenele

Incidentul grav de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe în ciuda a două avertizări succesive, scoate la iveală lacune mari în educația de securitate a românilor. Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că mesajele RO-ALERT trebuie luate în serios, iar instituțiile statului (IGSU, DSU, SRI) recomandă măsuri imediate de protecție: adăpostirea rapidă departe de geamuri, pregătirea unui kit de urgență pentru 72 de ore și evitarea strictă a fragmentelor de echipamente militare după impact.

Instituțiile statului, precum Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Serviciul Român de Informații (SRI), au publicat ghiduri și recomandări pentru situațiile de urgență. În contextul evenimentelor de vineri, Raed Arafat, şedul DSU a făcut câteva recomandări de bază.

„Protocoalele de intervenție există, numai că aici singurul lucru care rămâne este ca populația să înțeleagă că mesajele care le dăm sunt necesare. Probabilitatea este mică, dar uitați-vă că se întâmplă. Suntem la doilea incident într-o lună, așa că aceste mesaje trebuie să fie luate în serios. Cel puțin trebuie să se îndepărteze de geamuri, pereți, să se pună în mijlocul apartamentului ca să fie protejați de pereții exterior și dacă se poate chiar sub o structură, sub o masă, dacă este posibil sau dacă au adăpost în blocul respectiv, să meargă în adăpostul respectiv unde pot să ajungă rapid”, a declarat Raed Arafat.

Cum trebuie să reacționați în timpul unui atac cu drone

În cazul unei explozii sau al unei alerte emisă de autorităţi privind prezența dronelor primii paşi de urmat în funcţie de timpul de reacţie disponibil sunt:

Dacă vă aflați în locuință, stați departe de ferestre și geamuri și alegeți camere cu pereți rezistenți.

Dacă sunteți la bloc, evitați folosirea liftului și coborâți pe scări.

Dacă vă aflați pe stradă sau în mașină, îndepărtați-vă de clădiri, copaci sau stâlpi și întindeți-vă la pământ cu mâinile deasupra capului.

Adăpostiți-vă imediat într-un beci, subsol sau într-un adăpost de protecție civilă.

Dacă nu aveţi acces la un adăpost specializat, intră într-o încăpere interioară solidă, departe de ferestre şi elemente care pot fi proiectate. Subsolurile şi spaţiile din interiorul clădirilor oferă de obicei protecţie mai bună decât zonele deschise.

Autoritățile avertizează că suflul exploziei poate transforma cioburile de sticlă în proiectile extrem de periculoase.

Atenție la mesajele RO-ALERT

Sistemul RO-ALERT transmite avertizări oficiale în timp real. Dacă primiți o alertă:

Citiți mesajul imediat.

Dacă sunteți la volan, opriți într-un loc sigur înainte de a verifica telefonul.

Respectați instrucțiunile transmise de autorități.

Mai multe informații despre sistemul RO-ALERT pot fi consultate pe site-ul oficial al Departamentului pentru Situații de Urgență:https://www.ro-alert.ro

Cum să vă pregătiți din timp: kitul de urgență pentru 72 de ore

Specialiștii recomandă ca fiecare locuință să aibă o trusă de supraviețuire care să permită autonomie pentru minimum 72 de ore. Pentru situaţii de criză există un ghid dezvoltat de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), în cooperare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Ministerul Apărării Naționale.

Kit-ul minimal ar trebui să conţină pentru fiecare locuinţă:

Apă și alimente

Minimum 3 litri de apă de persoană pe zi

Conserve

Batoane energetice

Alimente neperisabile

Documente și informații

Acte importante păstrate în pungi impermeabile

Un radio cu baterii pentru informare în cazul întreruperii comunicațiilor

Echipamente utile

Lanternă

Baterii de rezervă

Trusă de prim-ajutor

Produse de igienă

Numerar

Autoritățile recomandă păstrarea unei rezerve de bani cash, deoarece în timpul unei crize pot apărea probleme la bancomate sau la terminalele POS.

Ce trebuie să faceți după încheierea atacului

După încetarea pericolului:

Evitați zonele afectate sau clădirile avariate.

Nu atingeți fragmente de drone sau obiecte suspecte.

Evitați cablurile electrice căzute.

Sunați imediat la 112 și comunicați locația exactă a eventualelor resturi observate.

Platforme oficiale cu informații și ghiduri utile

Pentru recomandări complete privind comportamentul în situații de urgență, populația poate consulta platformele oficiale ale autorităților române: