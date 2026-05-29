search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ghid de supraviețuire în caz de atac cu drone. Cum să te protejezi dacă sună sirenele

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Incidentul grav de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc de locuințe în ciuda a două avertizări succesive, scoate la iveală lacune mari în educația de securitate a românilor. Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că mesajele RO-ALERT trebuie luate în serios, iar instituțiile statului (IGSU, DSU, SRI) recomandă măsuri imediate de protecție: adăpostirea rapidă departe de geamuri, pregătirea unui kit de urgență pentru 72 de ore și evitarea strictă a fragmentelor de echipamente militare după impact.

Ce măsuri trebuie luate în cazul unui atac cu drone
Mesaj Ro Alert în cazul unui atac cu dronă Foto: Ro-Alert

Instituțiile statului, precum Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Serviciul Român de Informații (SRI), au publicat ghiduri și recomandări pentru situațiile de urgență. În contextul evenimentelor de vineri, Raed Arafat, şedul DSU a făcut câteva recomandări de bază.

„Protocoalele de intervenție există, numai că aici singurul lucru care rămâne este ca populația să înțeleagă că mesajele care le dăm sunt necesare. Probabilitatea este mică, dar uitați-vă că se întâmplă. Suntem la doilea incident într-o lună, așa că aceste mesaje trebuie să fie luate în serios. Cel puțin trebuie să se îndepărteze de geamuri, pereți, să se pună în mijlocul apartamentului ca să fie protejați de pereții exterior și dacă se poate chiar sub o structură, sub o masă, dacă este posibil sau dacă au adăpost în blocul respectiv, să meargă în adăpostul respectiv unde pot să ajungă rapid”, a declarat Raed Arafat.

Cum trebuie să reacționați în timpul unui atac cu drone

În cazul unei explozii sau al unei alerte emisă de autorităţi privind prezența dronelor primii paşi de urmat în funcţie de timpul de reacţie disponibil sunt:

  • Dacă vă aflați în locuință, stați departe de ferestre și geamuri și alegeți camere cu pereți rezistenți.
  • Dacă sunteți la bloc, evitați folosirea liftului și coborâți pe scări.
  • Dacă vă aflați pe stradă sau în mașină, îndepărtați-vă de clădiri, copaci sau stâlpi și întindeți-vă la pământ cu mâinile deasupra capului.
  • Adăpostiți-vă imediat într-un beci, subsol sau într-un adăpost de protecție civilă. 
  • Dacă nu aveţi acces la un adăpost specializat, intră într-o încăpere interioară solidă, departe de ferestre şi elemente care pot fi proiectate. Subsolurile şi spaţiile din interiorul clădirilor oferă de obicei protecţie mai bună decât zonele deschise.

Autoritățile avertizează că suflul exploziei poate transforma cioburile de sticlă în proiectile extrem de periculoase.

Atenție la mesajele RO-ALERT

Sistemul RO-ALERT transmite avertizări oficiale în timp real. Dacă primiți o alertă:

  • Citiți mesajul imediat.
  • Dacă sunteți la volan, opriți într-un loc sigur înainte de a verifica telefonul.
  • Respectați instrucțiunile transmise de autorități.

Mai multe informații despre sistemul RO-ALERT pot fi consultate pe site-ul oficial al Departamentului pentru Situații de Urgență:https://www.ro-alert.ro

Cum să vă pregătiți din timp: kitul de urgență pentru 72 de ore

Specialiștii recomandă ca fiecare locuință să aibă o trusă de supraviețuire care să permită autonomie pentru minimum 72 de ore. Pentru situaţii de criză există un ghid dezvoltat de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), în cooperare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Ministerul Apărării Naționale.

Escaladare fără precedent: drona prăbușită la Galați declanșează măsuri extreme. Conferință susținută de ministrul Miruță și șeful Statului Major al Apărării

Kit-ul minimal ar trebui să conţină pentru fiecare locuinţă:

Apă și alimente

  • Minimum 3 litri de apă de persoană pe zi
  • Conserve
  • Batoane energetice
  • Alimente neperisabile

Documente și informații

  • Acte importante păstrate în pungi impermeabile
  • Un radio cu baterii pentru informare în cazul întreruperii comunicațiilor

Echipamente utile

  • Lanternă
  • Baterii de rezervă
  • Trusă de prim-ajutor
  • Produse de igienă

Numerar

Autoritățile recomandă păstrarea unei rezerve de bani cash, deoarece în timpul unei crize pot apărea probleme la bancomate sau la terminalele POS.

Asiguraţi-vă că aveţi destul cash în casă pentru situaţii de urgenţă
Bancomat funcţional Foto: Pixabay

Ce trebuie să faceți după încheierea atacului

După încetarea pericolului:

  • Evitați zonele afectate sau clădirile avariate.
  • Nu atingeți fragmente de drone sau obiecte suspecte.
  • Evitați cablurile electrice căzute.
  • Sunați imediat la 112 și comunicați locația exactă a eventualelor resturi observate.

Platforme oficiale cu informații și ghiduri utile

Pentru recomandări complete privind comportamentul în situații de urgență, populația poate consulta platformele oficiale ale autorităților române:

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Scandal după golul lui Dawa în Dinamo – FCSB! Un copil, fan al roş-albaştrilor, evacuat de jandarmi din mijlocul fanilor dinamovişti. Video
fanatik.ro
image
Imagini cu apartamentul blocului din Galați devastat de căderea dronei rusești. Nicușor Dan a urcat pe jos până la etajul 10
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Dani Oțil rupe tăcerea: rubrica de la „Neatza” pe care nu o suportă: „Pe mine mă sparge treaba”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
observatornews.ro
image
Florentina, o tânără de 24 de ani din Bacău, a fost înjunghiată MORTAL de iubitul ei
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Se schimbă modul de taxare a gunoiului în București. Cine va plăti mai mult și cine ar putea plăti mai puțin
playtech.ro
image
Reacții șoc în Rusia, după incidentul de la Galați. „Ce atâta agitație pentru o singură dronă? Așteptați-le pe celelalte!”
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
digisport.ro
image
A început finala Românii au Talent sezonul 16. Spectacol total pe scena Pro TV, Andra și Carmen Tănase, lecție de eleganță!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul