Miercuri, 18 Martie 2026
Tensiuni fără precedent în coaliția de guvernare. Cum ar putea PSD să scape de Bolojan

Conducerea PSD a hotărât duminică depunerea în Parlament a mai multor amendamente la Legea Bugetului, fără un acord în cadrul coaliției de guvernare, în timp ce Sorin Grindeanu a lansat un atac de o duritate fără precedent la adresa premierului. În acest context, scenariul în care social-democrații ar încerca să forțeze debarcarea lui Ilie Bolojan în numele „stabilității guvernamentale” a fost din nou evocat. Cu toate acestea, subliniază politologul George Jiglău într-o analiză pentru „Adevărul”, fără un sprijin important în interiorul PNL, PSD nu poate impune înlocuirea premierului.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Duminică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a adresat premierului o scrisoare deschisă în care l-a acuzat că a ales „multinaționalele în detrimentul IMM-urilor românești", că a implementat o politică de „guvernare pentru 5% cei mai bogați, austeritate pentru 95% dintre români" și că a condus țara în recesiune. 

În replică, Bolojan a transmis că deciziile importante ale Guvernului au fost luate cu girul coaliției, inclusiv cel al PSD.

„Toate deciziile pe care le-am luat până acum au fost luate cu acordul tuturor partidelor. Prin acest joc de amendamente cu caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări”, a declarat duminică premierul Ilie Bolojan.

PSD și PNL se amenință cu ruperea coaliției

În acest context, senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre principalii comunicatori ai partidului, a declarat luni, la RFI, că social-democrații s-ar putea retrage din coaliția de guvernare. 

„PSD nu va depune moțiune împotriva Guvernului din care face parte. PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți. (...) Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România în primul rând spre un faliment social și nu suntem departe nici de falimentul economic”, a afirmat Daniel Zamfir.

În replică, deputatul PNL Mircea Fechet a declarat că liberalii ar putea ieși de la guvernare în situația în care social-democrații se aliază cu AUR în Parlament.

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet, la Prima News.

Premierul Bolojan: „PSD are o retorică tip AUR” / „Primăriile vor primi anul acesta mai mulți bani decât anul trecut”

George Jiglău: „Întrebarea reală este ce se întâmplă în PNL"

Politologul George Jiglău temperează însă așteptările celor care văd în mișcarea PSD un plan cu șanse reale de reușită pe termen scurt. Mecanismul coaliției, explică el, nu permite social-democraților să forțeze unilateral o astfel de schimbare.

„PSD poate să își dorească acest lucru, dar cheia este în interiorul PNL. Conform protocolului coaliției, prim-ministrul este desemnat de PNL până la rotația stabilită. Prin urmare, o eventuală schimbare depinde în primul rând de ce se întâmplă în interiorul PNL", subliniază Jiglău.

Cu alte cuvinte, pentru ca scenariul să devină realitate, liberalii ar trebui să își retragă ei înșiși sprijinul pentru propriul premier. O condiție care, deși nu imposibilă, implică o dinamică internă specifică.

„Pentru ca Bolojan să plece din fruntea guvernului, ar trebui să piardă mai întâi susținerea în partid sau să fie înlocuit din poziția de lider. Așadar, întrebarea reală este ce se întâmplă în PNL și ce planuri există acolo. Se știe că există o tabără care nu a fost foarte încântată de la început de conducerea lui Bolojan", arată politologul.

De ce ar fi irațional pentru PNL să renunțe la Bolojan

Chiar și în condițiile în care există o tabără internă critică, Jiglău pune sub semnul întrebării raționalitatea unui astfel de demers din perspectiva PNL.

„E greu de înțeles de ce PNL ar dori să revină la formula care a dus partidul la rezultatele foarte slabe din 2024. Bolojan, cu toate criticile care i se pot aduce, este cel care a menținut partidul la guvernare și chiar în poziția de lider al guvernării. În plus, a adus și un succes electoral important după o perioadă lungă de eșecuri. PNL venea după o serie de rezultate slabe, iar schimbarea conducerii a coincis cu o redresare. În acest context, o revenire la vechea echipă ar ridica serioase semne de întrebare. Nu este clar cât de rațională ar fi o astfel de decizie în acest moment", subliniază Jiglău.

Un nou episod dintr-un șir lung?

Dincolo de scenariul specific al înlocuirii lui Bolojan, politologul explică tensiunile ultimelor zile în incapacitatea partenerilor de a gestiona intern diferențele, fără a le escalada public.

„Aceste partide par incapabile să discute între ele fără să ajungă rapid la amenințări cu ieșirea de la guvernare, la șantaj sau la atacuri prin mass-media. Asta, cu siguranță, nu este normal. Este o coaliție care, într-un fel, a pornit cu tensiuni încă de la formare. Niciunul dintre cele patru partide nu cred că și-a dorit cu adevărat această formulă. Dar, fie că le place sau nu, sunt împreună la guvernare. Problema e că aceste tensiuni scapă frecvent în spațiul public”, explică profesorul de științe politice.

În ceea ce privește evoluțiile pe termen scurt, George Jiglău nu vede o ruptură iminentă, nici în ceea ce privește bugetul de stat, nici pe tema funcției de premier. 

„Nu cred că vreun partid este atât de irațional încât să rupă coaliția sau să ajungă la scenarii extreme. Nimeni nu își dorește alegeri anticipate și, probabil, nici aducerea AUR la guvernare printr-o altă majoritate", a conchis politologul.

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte