Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu: „Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente”

Publicat:

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, anunță că PSD va decide duminică poziția față de bugetul de stat și eventualele amendamente, subliniind că acestea nu vor fi negociate politic, ci vor fi supuse votului pe baza „bunei‑credințe” a parlamentarilor.

Până duminică se mai pot întâmpla lucruri, spune Grindeanu. FOTO Inquam / Photos Octav Ganea
Până duminică se mai pot întâmpla lucruri, spune Grindeanu. FOTO Inquam / Photos Octav Ganea

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup” a anunțat Grindeanu miercuri, 11 martie, potrivit News.ro.

Președintele PSD a precizat că are deja o opinie personală privind votul, însă nu o va anunța înainte de discuțiile interne: „E prea devreme. Până duminică se mai pot întâmpla lucruri.”

Amendamente fără negocieri politice

Întrebat dacă PSD va negocia susținerea amendamentelor cu alte partide, inclusiv din Opoziție, liderul social‑democrat a respins categoric această variantă. Sorin Grindeanu a explicat că amendamentele vizate privesc domenii sensibile și nu pot face obiectul unor negocieri politice.

„Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. O să apelez la buna credinţă a parlamentarilor”, a mai declarat Grindeanu, afirmând că nu vor exista niciun fel de negocieri politice.

Ce spune despre riscul unei crize politice

Întrebat dacă o eventuală decizie a PSD de a nu rămâne în coaliție ar putea declanșa o criză politică, liderul partidului a evitat scenariile alarmiste: „Haideți, mai avem mult până atunci.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 11 martie, că Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de buget pentru anul 2026 și a precizat că Guvernul își propune ca acesta să fie aprobat până la sfârșitul săptămânii și trimis Parlamentului pentru adoptare.

