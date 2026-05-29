Fiul lui Ion Țiriac, mesaj tranșant la adresa lui Jannik Sinner, după eliminarea șocantă de la Roland Garros! A readus în scenă cazul de dopaj al italianului

Jannik Sinner a părăsit surprinzător turneul de la Roland Garros încă din turul al doilea, după un meci dramatic împotriva argentinianului Juan Manuel Cerundolo. Italianul părea să aibă victoria în mână, însă totul s-a schimbat complet pe parcursul partidei.

Ion Țiriac Jr. Foto/Instagram
Numărul 1 mondial a început foarte bine și a câștigat fără mari emoții primele două seturi, cu 6-3 și 6-2. În setul al treilea conducea clar cu 5-2 și era foarte aproape să închidă meciul în minimum de seturi.

De acolo însă, jocul lui Sinner s-a prăbușit neașteptat

Cerundolo a revenit spectaculos și a redus diferența, profitând și de problemele fizice ale italianului. La scorul de 5-4, Sinner a acuzat crampe musculare și a cerut intervenția echipei medicale, iar partida a fost întreruptă pentru câteva minute.

După reluarea jocului, liderul mondial nu a mai reușit să își regăsească ritmul. A pierdut setul al treilea cu 5-7, iar apoi a fost dominat total de adversarul său. Cerundolo s-a impus fără drept de apel în următoarele două seturi, ambele câștigate cu 6-1. Astfel, unul dintre marii favoriți ai competiției părăsește prematur Roland Garros, în timp ce Juan Manuel Cerundolo obține una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale.

Ion Țiriac Jr., mesaj fără perdea la adresa italianului

Fiul fostului mare tenismen român a transmis un mesaj direct la adresa liderului mondial, făcând referire la perioada în care Sinner a fost suspendat după ce a fost depistat pozitiv cu substanța interzisă numită clostebol.

La acel moment, italianul a ajuns la un acord cu Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), explicând modul în care substanța ar fi ajuns accidental în organismul său. În urma înțelegerii, suspendarea primită a fost redusă la doar trei luni.

După evenimentele petrecute la actuala ediție de Roland Garros, Ion Țiriac Jr. a publicat pe rețelele sociale un mesaj considerat de mulți drept o critică dură la adresa lui Sinner. El a postat o fotografie cu tenismenul italian, însoțită de un comentariu care a atras rapid atenția.

„Mi-ar plăcea ca WADA să nu mai treacă cu vederea lista substanțelor interzise pentru TOȚI sportivii!”, a transmis fiul lui Ion Țiriac, pe Instagram.

