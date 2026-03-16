Luni, 16 Martie 2026
Video Grindeanu avertizează că PSD ar putea părăsi Coaliția dacă măsurile sociale nu intră în buget: „E plauzibil să ajungem la anticipate”

Sorin Grindeanu, a lansat luni, în Parlament, un nou avertisment la dresa partenerilor de guvernare. Liderul PSDa declarat că, dacă măsurile sociale susținute de PSD nu sunt incluse în buget, partidul ar putea decide ieșirea de la guvernare scenariu care ar duce la alegeri anticipate.

Grindeanu a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va negocia cu AUR sau alte formațiuni extremiste, ceea ce, în lipsa unei majorități alternative, ar face inevitabile anticipatele. Decizia finală ar urma să fie luată până la Paști, după consultări interne în partid.

Măsurile sociale, linia roșie a PSD

Liderul social-democrat a insistat că amendamentele PSD în valoare de aproximativ 3 miliarde de lei  trebuie adoptate. El a criticat faptul că Ministerul Finanțelor are „26 de miliarde în acțiuni generale”, în timp ce măsurile pentru categoriile vulnerabile sunt puse sub semnul întrebării.

„Sunt lucruri pe care refuz să le negociez: indemnizația copiilor cu dizabilități, pensiile mici, CASS pentru mame, veteranii de război, deținuții politici”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD le-a cerut parlamentarilor PSD „să se bată în sens pozitiv” în comisiile de specialitate pentru adoptarea amendamentelor.

Chestionat dacă PSD va mai rămâne  ga guvernare dacă amendamentelepartidului nu trec, Grindeanu a răspuns

„Vom vedea cum se votează joi și vom lua o decizie în consecință”, a răspuns Grindeanu, evitând un răspuns direct, dar sugerând că ieșirea de la guvernare este o opțiune reală.

Întrebat dacă PSD încalcă protocolul coaliției prin susținerea unor amendamente respinse în negocieri, Grindeanu a replicat că social-democrații au avertizat de luni de zile că nu vor renunța la pachetul social.

„Nu e doar un calcul politic. Persoanele vulnerabile au nevoie de aceste lucruri. Nu vom negocia nici cu AUR, SOS sau POT, pentru că dacă intri în negociere se cer lucruri la schimb”, a spus el.

Liderul PSD a reiterat că partidul nu va susține „vreodată” un guvern minoritar.

Sorin Grindeanu. FOTO Inquam Photos / Octav Gane
Critici la adresa premierului Ilie Bolojan

Grindeanu a afirmat că în interiorul PSD există o nemulțumire largă față de modul în care premierul a gestionat bugetul.

„Nu am găsit niciun lider care să găsească circumstanțe atenuante premierului, care are 46% voturi de la PSD. Un buget trebuie să fie al coaliției, nu doar un buget de dreapta”, a spus acesta.

PSD nu poate depune amendamente la Legea Bugetului fără indicarea sursei de finanțare

Liderul PSD a fost întrebat ce șanse sunt ca Ilie Bolojan să mai rămână premier.

„Hai să vedem joi cum se termină chestiunea cu bugetul”, a răspuns Grindeanu, sugerând că poziția premierului depinde de votul asupra amendamentelor.

Decizia PSD, până la Paști

Liderul social-democrat a confirmat că partidul va finaliza consultările interne în perioada următoare.

„Pot să vorbesc în numele PSD după ce acea consultare internă se va finaliza. Poate colegii mei vor hotărî altceva. Joi, după buget, vom vedea. Intrăm într-un calendar de consultări interne. Mă gândesc să facem și anumite întâlniri zonale, județene, ca lucrurile să fie cunoscute de cei care votează. Dar poate sâmbătă, la Sibiu, PNL se va hotărî să iasă”, a spus Grindeanu

Chestionat dacă își menține declarația că nu va face alianță cu AUR, acesta a răspuns: „Da”.

„Dar poate sâmbătă, la Sibiu, PNL se va hotărî să iasă”

Liderul social democrat a fost întrebat dacă l-ar surprinde o eventuală decizie a PNL de a se retrage de la guvernare.

„E greu să vă spun că mă mai surprinde ceva. Dacă acest lucru se întâmplă, dacă spun că nu vor să facă alianțe cu AUR, atunci ne îndreptăm spre anticipate.

PSD poate decide că trece în opoziție și am terminat, ajungem la anticipate, sau PSD hotărăște să rămână în coaliție cu anumite condiții, dacă ne vor parteneri în continuare.

Sunt lucruri care nu au fost acceptate în coaliție. Spunem că nu suntem de acord cu forma bugetului. Aceste lucruri, în ceea ce privește PSD, nu aveau cum să primească aprobarea noastră”, a răspuns Grindeanu

Grindeanu a acuzat Guvernul că ignoră pachetul de solidaritate, deși costul suplimentar ar fi de doar „1,1 miliarde, adică 0,03% din buget”.

„Dacă nu găsești soluții, înseamnă că nu îți dorești acest partid în coaliție”, a conchis el.

 

