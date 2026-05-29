NATO confirmă originea rusească a dronei prăbușite peste un bloc din Galați: este de tip „Geran-2”

NATO confirmă că drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați este de proveniență rusească, fiind identificată ca model „Geran-2”.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O'Donnell, a confirmat vineri, 29 mai, că drona este de origine rusească, transmite Reuters.

Ministerul român al Apărării a precizat, de asemenea, că aparatul de zbor prăbușit la Galați este de tip „Geran-2”, de proveniență rusă.

Acesta a afirmat că avioanele de vânătoare aveau permisiunea de a deschide focul, însă nu s-a tras deoarece exista riscul ca proiectilele să provoace pagube în Galați sau să ajungă în afara României, ceea ce ar fi putut fi interpretat drept o implicare în războiul din Ucraina.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea peste un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați. Incidentul, considerat cel mai grav de acest tip de pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina, a determinat convocarea de urgență a CSAT.

Președintele Nicușor Dan a anunțat expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului.

De asemenea, șeful statului a atribuit întreaga responsabilitate Moscovei, a condamnat liderii politici români care încearcă să scuze Rusia și a anunțat măsuri urgente pentru accelerarea programelor de apărare antiaeriană și antidronă în parteneriat cu NATO, SUA și Ucraina.