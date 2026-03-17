Bugetul Ministerului Sănătăţii, aprobat în comisiile parlamentare de buget-finanţe. Rogobete: „Este o creştere de 2,5 miliarde faţă de bugetul executat în 2025”

Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2026 a fost aprobat, marţi, în comisiile parlamentare de buget-finanţe în unanimitate, fiind admise şi trei amendamente.

Bugetul propus pentru Ministerul Sănătăţii este de 31.102.739.000 lei credite de angajament, mai mare cu 32,53% faţă de anul trecut şi 22.782.762.000 lei credite bugetare, mai mic cu 12,87% faţă de anul precedent, potrivit Agerpres.

Cheltuielile curente sunt estimate la 31.059.574.000 lei credite de angajament, în creştere cu 32,45% şi 22.739.597.000 lei credite bugetare, în descreştere cu 13,33% faţă de 2025.

Cheltuielile de personal sunt de 2.514.000.000 lei credite de angajament, în descreştere cu 8,50 % faţă de 2025 şi 2.514.000.000 lei credite bugetare, în descreştere cu 8,45%.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat că bugetul ministerului pe anul 2026 este în creştere cu 2,5 miliarde de lei faţă din bugetul executat în anul 2025.

„Acţiunile prioritare, în special patologiile critice, vorbim aici de anestezie, terapie intensivă, pacienţii cu AVC, cu infarct, arsurile grave, cumulează un buget de 475 de milioane, o creştere cu 100 de milioane faţă de anul 2025. Sunt acoperite cheltuielile atât de personal, cât şi de materiale sanitare pentru UPU şi ambulanţe în sumă de 1.896.000.000, o sumă egală cu cea de anul trecut. Pentru fondurile europene nerambursabile, vorbim aici de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Ministerul Sănătăţii are o execuţie în momentul de faţă, o execuţie globală de 88%, restul de 12% este prevăzut în bugetul pe anul acesta şi cumulează suma de 4,5 miliarde”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Ce se întâmplă cu cele trei centre de arşi grav

Bugetul pentru cele trei centre de arşi grav este suficient, a dat asigurări ministrul:

„Pentru proiectele Băncii Mondiale, şi aici mă refer la cele trei centre de arşi grav - Timişoara, Târgu Mureş şi Grigore Alexandrescu Bucureşti - bugetul este de 400 de milioane, suficient pentru a închide cele trei proiecte de anul acesta şi sigur că mai există un capitol pentru compensarea medicamentelor în sumă de 1.670.000.000, cu o creştere faţă de anul trecut cu 100 de milioane. Cam acestea sunt principalele acţiuni din domeniul Sănătăţii, cu bugetul cumulat de care v-am spus. Este o creştere de 2,5 miliarde faţă din bugetul executat în anul 2025".