Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Bugetul Ministerului Sănătăţii, aprobat în comisiile parlamentare de buget-finanţe. Rogobete: „Este o creştere de 2,5 miliarde faţă de bugetul executat în 2025”

Bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2026 a fost aprobat, marţi, în comisiile parlamentare de buget-finanţe în unanimitate, fiind admise şi trei amendamente.

Alexandru Rogobete FOTO gov.ro

Bugetul propus pentru Ministerul Sănătăţii este de 31.102.739.000 lei credite de angajament, mai mare cu 32,53% faţă de anul trecut şi 22.782.762.000 lei credite bugetare, mai mic cu 12,87% faţă de anul precedent, potrivit Agerpres.

Cheltuielile curente sunt estimate la 31.059.574.000 lei credite de angajament, în creştere cu 32,45% şi 22.739.597.000 lei credite bugetare, în descreştere cu 13,33% faţă de 2025.

Cheltuielile de personal sunt de 2.514.000.000 lei credite de angajament, în descreştere cu 8,50 % faţă de 2025 şi 2.514.000.000 lei credite bugetare, în descreştere cu 8,45%.

 Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat că bugetul ministerului pe anul 2026 este în creştere cu 2,5 miliarde de lei faţă din bugetul executat în anul 2025.

Acţiunile prioritare, în special patologiile critice, vorbim aici de anestezie, terapie intensivă, pacienţii cu AVC, cu infarct, arsurile grave, cumulează un buget de 475 de milioane, o creştere cu 100 de milioane faţă de anul 2025. Sunt acoperite cheltuielile atât de personal, cât şi de materiale sanitare pentru UPU şi ambulanţe în sumă de 1.896.000.000, o sumă egală cu cea de anul trecut. Pentru fondurile europene nerambursabile, vorbim aici de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Ministerul Sănătăţii are o execuţie în momentul de faţă, o execuţie globală de 88%, restul de 12% este prevăzut în bugetul pe anul acesta şi cumulează suma de 4,5 miliarde”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Ce se întâmplă cu cele trei centre de arşi grav

Bugetul pentru cele trei centre de arşi grav este suficient, a dat asigurări ministrul:

„Pentru proiectele Băncii Mondiale, şi aici mă refer la cele trei centre de arşi grav - Timişoara, Târgu Mureş şi Grigore Alexandrescu Bucureşti - bugetul este de 400 de milioane, suficient pentru a închide cele trei proiecte de anul acesta şi sigur că mai există un capitol pentru compensarea medicamentelor în sumă de 1.670.000.000, cu o creştere faţă de anul trecut cu 100 de milioane. Cam acestea sunt principalele acţiuni din domeniul Sănătăţii, cu bugetul cumulat de care v-am spus. Este o creştere de 2,5 miliarde faţă din bugetul executat în anul 2025".

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
mediafax.ro
image
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
fanatik.ro
image
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc. Ce spune EX-dansatoarea Deliei despre amantlâcul cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Modalități prin care șoferii pot reduce consumul de benzină și motorină. Un mecanic spune cum economisești la pompă
playtech.ro
image
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Un spital din România încasează 200 de lei pentru comunicarea orei nașterii. Cererea, la mare căutare pentru întocmirea astrogramei
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
Război în Orientul Mijlociu, cum va arăta lumea de după?
historia.ro
Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte