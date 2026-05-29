Răspuns la amenințări: Miruță promite „cea mai modernă apărare anti-dronă din lume”. România semnează 8 proiecte majore

România va semna opt proiecte majore destinate achiziției de sisteme de apărare anti-dronă, a anunțat vineri, 29 mai, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Măsura vine în urma incidentului grav de securitate din Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar Radu Miruță, la Galați, în timpul vizitei la imobilul afectat. Oficialul a subliniat necesitatea accelerării programelor de înzestrare ale Armatei Române, cu accent pe dezvoltarea capabilităților de apărare împotriva dronelor.

„Armata Română face un efort intens în ultimele 12 luni de a se înzestra. Evoluția acestor ținte presupune capabilități pe care Armata Română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestrare”, a declarat Radu Miruță, la Galați.

8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de apărare anti-dronă din lume

Radu Miruță a precizat că decizia de semnare a celor opt proiecte reprezintă un răspuns direct la riscurile de securitate din regiune.

„Ați întrebat cum răspunde România Rusiei, poate cel mai bun răspuns se întâmplă în această seară: se vor semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de apărare anti-dronă din lume”, a afirmat ministrul interimar al Apărării.

Acesta a explicat că programele de achiziție au fost accelerate în ultimele luni, imediat după preluarea mandatului său interimar, în urma reevaluării priorităților de înzestrare militară.

„Atunci când am ajuns la MApN, de două luni de zile a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilități și uitați că azi suntem în situația în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare anti-dronă”, a spus Miruță.

Ministrul interimar a mai adăugat că lipsa unor astfel de sisteme în trecut ar fi putut influența modul de gestionare a unor incidente recente: „Dacă ele ar fi existat aseară sau acum o jumătate de an, astfel de cazuri probabil că nu s-ar fi întâmplat”.

Noi capabilități pentru IGSU: autospeciale, unități ATI mobile și tren de intervenție prin programul SAFE

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne își consolidează capacitatea operațională și de protecție civilă prin achiziția, în cadrul Programului SAFE, a 110 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 5 unități de terapie intensivă mobilă pentru pacienți înalt contagioși, a unui tren de intervenție, a două șalupe SAR și a două module mobile de gestionare a situațiilor cu victime multiple.

Potrivit instituției, aceste mijloace tehnice vor fi utilizate în misiuni coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență și operate de structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cele cinci contracte, finanțate prin Programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), au fost semnate pe 29 mai 2026.

MAI precizează că investițiile vizează dezvoltarea capacității de intervenție în situații de urgență și crize complexe, precum cutremure, inundații, accidente majore, incendii sau situații CBRN, atât pe teritoriul României, cât și în cadrul mecanismelor de cooperare europeană.

„Noua capabilitate operațională va permite Ministerului Afacerilor Interne să gestioneze eficient misiuni specifice unor scenarii diverse precum cutremure majore, accidente feroviare, salvări pe apă, inundații, incendii de vegetație de amploare, accidente colective, situații CBRN, evacuări medicale multiple, transportul echipelor medicale, al echipelor specializate și al materialelor de intervenție, precum și acordarea sprijinului necesar pentru populație”, a transmis MAI.

Prin aceste achiziții, autoritățile susțin că este consolidat sistemul național de protecție civilă și nivelul de reziliență în fața dezastrelor și situațiilor critice.

„România își reafirmă angajamentul privind modernizarea continuă a capacităților operative ale Ministerului Afacerilor Interne, consolidarea sistemului național de protecție civilă și creșterea nivelului de pregătire și reziliență în fața situațiilor de urgență și a crizelor complexe”, a anunțat MAI.

O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri peste un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați. Incidentul, considerat cel mai grav de acest tip de pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina, a determinat convocarea de urgență a CSAT.

Președintele Nicușor Dan a anunțat expulzarea consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea consulatului. De asemenea, șeful statului a atribuit întreaga responsabilitate Moscovei, a condamnat liderii politici români care încearcă să scuze Rusia și a anunțat măsuri urgente pentru accelerarea programelor de apărare antiaeriană și antidronă în parteneriat cu NATO, SUA și Ucraina.