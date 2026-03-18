Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
George Simion explică poziția AUR față de buget: „Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul”

George Simion, președintele AUR, a explicat miercuri seară motivele pentru care parlamentarii formațiunii nu au susținut amendamentul PSD privind suplimentarea fondurilor pentru persoanele vulnerabile, afirmând că partidul său va sprijini adoptarea unui buget încadrat în ținta de deficit de 6%, însă nu va participa la ceea ce consideră a fi o abordare populistă a coaliției.

„Nu ne cereţi să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”,  spune Simion, acuzând că „ceea ce PSD-ul şi PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situaţii vulnerabile”.

George Simion susține că AUR a prezentat o variantă alternativă de buget, care ar respecta legislația și ar asigura fonduri pentru pensionari, persoane cu dizabilități și burse pentru studenți, menținând în același timp deficitul în limitele acceptate la nivel internațional.

Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit buget de 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa Ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ”, a afirmat liderul AUR.

Liderul AUR a transmis un mesaj direct către pensionari, reiterând că partidiul va susține amendamentele care vizează respectarea legilor în vigoare, inclusiv indexarea pensiilor cu rata inflației.

„Ceea ce vrea actuala coaliţie este să transforme persoanele cu dizabilităţi, elevii şi studenţii, pensionarii, în cerşetori. Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerşetori şi trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit şi trebuie să îi primească”, a adăugat Simion.

 „Vor obţine cel puţin un sprijin din partea statului şi asta va fi cu votul AUR în plen””

Președintele AUR a subliniat că formațiunea a depus peste 1.300 de amendamente, care trebuie dezbătute în comisii, și a promis sprijin pentru categoriile vulnerabile la votul final din plen.

„Asigurăm persoanele cu dizabilităţi, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obţine cel puţin un sprijin din partea statului şi asta va fi cu votul AUR în plen”, a mai spus acesta.

„E iresponsabilitate din partea acestei coaliţii din momentul zero”

Simion a reiterat că AUR va susține adoptarea unui buget încadrat în ținta de deficit: „Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul”.

El a criticat și întârzierea cu care coaliția a prezentat proiectul de buget: „Este iresponsabilitate din partea acestei coaliţii din momentul zero. Ei trebuiau cel târziu în luna decembrie să pună bugetul ţării pe masa Parlamentului”.

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 a fost blocată miercuri seara, după suspendarea ședinței comisiilor reunite de buget-finanțe, în urma solicitării UDMR de reluare a negocierilor între liderii partidelor. Fără raportul comisiilor, proiectul nu poate ajunge în plenul reunit.

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
digi24.ro
image
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
stirileprotv.ro
image
Un român a sărbătorit eliberarea din pușcărie. S-a îmbătat criță și a dat peste cap circulația trenurilor de mare viteză din Germania
gandul.ro
image
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
mediafax.ro
image
I-au luat sânge lui Nicușor Dan cu aparatură „expirată”? Gafă incredibilă în filmarea de la Cotroceni. Video
fanatik.ro
image
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
libertatea.ro
image
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Individul care a călcat intenționat și a omorât un pui de cățel e subofițer MApN. "Nu am simțit nimic"
observatornews.ro
image
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
playtech.ro
image
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au fost desecretizate
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Motorina premium a depășit pragul de 10 lei/litru. Benzina se apropie vertiginos de 9 lei
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Cea mai mare criză politică din ultimii 35 de ani, scandal uriaş în Parlament
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Îți mai aduci aminte jocul „Avioane” sau „Nave”? Un dezvoltator român îl readuce la viață pe Steam
actualitate.net
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Slab 28 scaled e1773528854579 jpg
Ar putea un relief asirian distrus să arate cea mai veche imagine a Ierusalimului?
historia.ro
Click!

image
Cele 3 zodii care își iau viața în piept, după Paște. Renunță la tiparele toxice, se îndepărtează de tot ce le aduce haos în viața
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?