George Simion explică poziția AUR față de buget: „Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul”

George Simion, președintele AUR, a explicat miercuri seară motivele pentru care parlamentarii formațiunii nu au susținut amendamentul PSD privind suplimentarea fondurilor pentru persoanele vulnerabile, afirmând că partidul său va sprijini adoptarea unui buget încadrat în ținta de deficit de 6%, însă nu va participa la ceea ce consideră a fi o abordare populistă a coaliției.

„Nu ne cereţi să fim complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”, spune Simion, acuzând că „ceea ce PSD-ul şi PNL-ul fac acum, doar pentru spectacol, îi costă mult pe românii care sunt în situaţii vulnerabile”.

George Simion susține că AUR a prezentat o variantă alternativă de buget, care ar respecta legislația și ar asigura fonduri pentru pensionari, persoane cu dizabilități și burse pentru studenți, menținând în același timp deficitul în limitele acceptate la nivel internațional.

„Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit buget de 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa Ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ”, a afirmat liderul AUR.

Liderul AUR a transmis un mesaj direct către pensionari, reiterând că partidiul va susține amendamentele care vizează respectarea legilor în vigoare, inclusiv indexarea pensiilor cu rata inflației.

„Ceea ce vrea actuala coaliţie este să transforme persoanele cu dizabilităţi, elevii şi studenţii, pensionarii, în cerşetori. Noi refuzăm această idee, că românii sunt cerşetori şi trebuie să stea cu mâna întinsă la ajutoare date din milă. Sunt banii pentru care ei au muncit, pentru care ei au contribuit şi trebuie să îi primească”, a adăugat Simion.

Președintele AUR a subliniat că formațiunea a depus peste 1.300 de amendamente, care trebuie dezbătute în comisii, și a promis sprijin pentru categoriile vulnerabile la votul final din plen.

„Asigurăm persoanele cu dizabilităţi, mamele, pensionarii de toate categoriile că vor obţine cel puţin un sprijin din partea statului şi asta va fi cu votul AUR în plen”, a mai spus acesta.

Simion a reiterat că AUR va susține adoptarea unui buget încadrat în ținta de deficit: „Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul”.

El a criticat și întârzierea cu care coaliția a prezentat proiectul de buget: „Este iresponsabilitate din partea acestei coaliţii din momentul zero. Ei trebuiau cel târziu în luna decembrie să pună bugetul ţării pe masa Parlamentului”.

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 a fost blocată miercuri seara, după suspendarea ședinței comisiilor reunite de buget-finanțe, în urma solicitării UDMR de reluare a negocierilor între liderii partidelor. Fără raportul comisiilor, proiectul nu poate ajunge în plenul reunit.