Sebastian Ghiță susține că România a dat înapoi sistemul anti-dronă primit gratis din Germania. Radu Miruță anunță acum achiziții de ultimă generație

Explozia dronei rusești care a lovit un bloc din Galați a declanșat un nou scandal în jurul sistemelor de apărare ale României. Sebastian Ghiță susține că țara noastră ar fi returnat un sistem anti-dronă primit gratuit din Germania, în timp ce ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pregătește noi achiziții militare.

Fostul deputat Sebastian Ghiță susține că România ar fi primit gratuit din partea Germaniei un sistem anti-dronă folosit timp de un an în Dobrogea, dar care ulterior ar fi fost returnat, în condițiile în care Ministerul Apărării pregătește achiziția unor sisteme similare din Franța.

Declarațiile au fost făcute după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a explodat într-un bloc de locuințe, în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra regiunii Odesa.

„România a primit un astfel de sistem de apărare anti-dronă. Sistemul a fost folosit timp de un an în Dobrogea. Pentru că unii de la Ministerul Apărării au diverse alte aranjamente, sistemul Germaniei a fost returnat”, a afirmat Sebastian Ghiță într-o postare publicată pe FB.

Acesta susține că echipamentul ar fi putut fi integrat cu sistemele Gepard aflate deja în dotarea Armatei Române și că „nicio dronă rusească nu ar fi putut să treacă”.

Ghiță afirmă că sistemul anti-dronă ar fi fost obținut în urma unor discuții purtate cu oficiali ai Bundeswehr-ului german și cu sprijinul fostului premier Marcel Ciolacu și al Ambasadei Germaniei la București.

În același mesaj, Sebastian Ghiță îl acuză pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, că ar intenționa să cumpere sisteme anti-dronă franceze prin programul european SAFE.

„Miruță vrea să cumpere din banii SAFE... MEROPS franțuzesc”, a scris Ghiță, fără a prezenta documente sau informații suplimentare privind presupusa achiziție.

Totodată, acesta a susținut că România ar dispune deja de tehnologie performantă anti-dronă produsă local, la compania Optoelectronica, și a criticat faptul că Ministerul Apărării nu ar prefera soluțiile românești.

Miruță: România va semna opt proiecte pentru sisteme moderne anti-dronă

La rândul său, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, la Galați, că România urmează să semneze opt proiecte pentru achiziția unor sisteme moderne de apărare anti-dronă.

„Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilități de apărare anti-dronă din lume”, a declarat Miruță după vizita la blocul afectat de explozia dronei rusești.

Oficialul a precizat că Armata Română încearcă să recupereze întârzierile în domeniul apărării împotriva dronelor, în contextul intensificării atacurilor rusești în apropierea granițelor României.

„Dacă ele ar fi existat aseară sau acum o jumătate de an, astfel de cazuri probabil că nu s-ar fi întâmplat”, a mai spus ministrul.

Reacții de la Kiev după incidentul din Galați

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că valul recent de atacuri rusești din zona Odesa a avut efecte care depășesc frontiera Ucrainei, susținând că una dintre dronele utilizate în bombardamente a ajuns să lovească un bloc de locuințe de pe teritoriul României.

Liderul de la Kiev a descris atacul drept unul „deliberat asupra infrastructurii civile”, afirmând că Rusia continuă să vizeze porturi, zone logistice și nave comerciale din sudul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Zelenski a atras atenția că astfel de incidente arată riscul extinderii efectelor războiului dincolo de teritoriul ucrainean.

El a transmis și un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate de incident, subliniind că Ucraina este pregătită să sprijine România în gestionarea unor astfel de situații, inclusiv prin cooperare în domeniul apărării aeriene și al monitorizării spațiului aerian.

Totodată, Zelenski a reluat apelurile către partenerii occidentali pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei, cerând noi sancțiuni și măsuri suplimentare care să limiteze capacitatea Moscovei de a continua atacurile.