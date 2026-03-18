Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
AUR a anunțat că nu votează nici în plen amendamentele PSD la bugetul pe 2026. Petrișor Peiu explică motivele din spatele deciziei

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) vor adopta în plenul reunit aceeași strategie folosită în comisiile de buget-finanțe: vor fi prezenți la ședință, însă nu vor vota amendamentele la proiectul bugetului de stat pentru 2026. 

Peiu spune că PSD ar trebui să respecte legea privind indexarea anuală a pensiilor. FOTO Mediafax

Decizia are ca efect scăderea numărului de voturi exprimate, ceea ce poate influența cvorumul necesar adoptării amendamentelor. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi24 că parlamentarii formațiunii nu vor introduce cartelele în sistemul electronic de vot.

„Nu participăm la vot pe o chestiune de hazard. Opțiunea la vot în Parlament este prezent, nu votez”, a spus acesta.

Peiu a precizat că AUR își va susține propriile amendamente, dar acuză coaliția de guvernare că nu a sprijinit unele dintre propunerile partidului.

„PSD nu a susținut amendamentul legat de reîntregirea burselor și sporul de doctorat”, a afirmat senatorul.

Votul final asupra bugetului va avea loc în plenul reunit al Parlamentului.

Motivul pentru care AUR a refuzat să sprijine amendamentul PSD pentru pensionari

Amintim că parlamentarii AUR au blocat miercuri, în comisiile reunite de buget, amendamentul PSD privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Decizia a venit după ce social‑democrații au respins amendamentele depuse de AUR, care vizau extinderea programului „masă caldă” în școli și scutirea mamelor de plata contribuțiilor la sănătate, au declarat pentru G4Media surse parlamentare.  

Schimbarea de atitudine a AUR este cu atât mai vizibilă cu cât, cu doar o zi înainte, partidul condus de George Simion formase o majoritate ad‑hoc alături de PSD pentru a vota un amendament destinat pensionarilor speciali.

PSD a rămas fără voturile de care avea nevoie pentru ca amendamentul să treacă

Fără sprijinul AUR, PSD nu a reușit să strângă numărul minim de voturi pentru adoptarea amendamentului considerat esențial în negocierile tensionate din coaliție cu PNL și USR. Propunerea a primit voturile PSD, UDMR și PACE, însă nu a întrunit cele 26 de voturi necesare.

Rezultatul votului a fost următorul: 23 pentru, 19 împotrivă, o abținere, iar cei opt parlamentari AUR prezenți nu au votat.

Explicația oficială a AUR

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul senatorilor partidului, declarase pentru G4Media că formațiunea nu va participa la votul pe amendamentul PSD nici în comisii, nici în plen.

Peiu a argumentat că PSD ar trebui să respecte legea privind indexarea anuală a pensiilor, nu să propună „ajutoare punctuale”.

„Toate pensiile trebuie crescute, așa cere legea. Deci nu vom participa la vot”, a spus Peiu.

PSD, dependent de voturile AUR

Episodul de miercuri arată că PSD nu își poate trece amendamentele fără sprijinul AUR, în condițiile în care voturile obținute de la UDMR și grupul PACE nu sunt suficiente. Liderul PSD Sorin Grindeanu evită  însă o asociere formală cu AUR, din cauza riscurilor de imagine atât pe plan intern, cât și extern, având în vedere profilul extremist și anti‑UE al partidului condus de George Simion.

