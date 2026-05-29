Exclusiv Atacul fără precedent al unui general de Armată: „Dronele ne cad în cap, iar politicienii se piaptănă! Au lăsat România fără apărare”

Analize Adevărul
Generalul Virgil Bălăceanu lansează o critică fără precedent la adresa clasei politice. În timp ce dronele rusești ne testează vigilența, politicienii români au reușit o „performanță” uluitoare și au blocat sistematic programele de înzestrare a armatei, preferând în schimb să se răfuiască între ei pentru interese meschine.

Politicienii au exclusiv mize interne și își amintesc de țară când cad dronele. FOTO: INQUAM Photos

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. El critică reacția clasei politice românești la provocările momentului și se declară dezamăgit de felul în care atât puterea, dar și opoziția înțeleg să apere interesele naționale.

Întrunirea CSAT, dar mai ales deciziile anunțate de oficialii români nu l-au impresionat pe generalul Virgil Bălăceanu.

Generalul Virgil Bălăceanu susține că politicienii și autoritățile române nu s-au achitat de sarcinile lor și nu asigură protecția românilor, ci se concentrează pe propriile interese.

„Suntem duri, i-am speriat pe ruși. Glumesc”, a spus generalul la aflarea veștii că România îl declară persona non grata pe consulul rus de la Constanța, iar consulatul rus din același oraș va fi închis.

Dronele ne ucid, politicienii se piaptănă

„În ce privește ședința CSAT, mă așteptam să se decidă ca să creăm și noi cum au creat un zid anti drone sau ceva similar cu ceea ce au făcut balticii cu acel Baltic Shield. Balticii au creat aproape de trei ani de zile acel sistem de apărare general, inclusiv de combaterea dronelor. Baltic Shield include și un zid antidronă. De fapt, pornind de la Baltic Shield, au început inițiativele Uniunii Europene pentru zidul împotriva dronelor și celelalte inițiative, dar și, cred că, și nu greșesc, Eastern Sentinel, inițiativa NATO. Iar noi n-am decis nici acum să trecem la un sistem integrat pe care eu îl denumesc scutul Danubian. Danubian Shield. Noi mai așteptăm, probabil, încă trei ani. Probabil o să-l creăm după ce încetează războiul din Ucraina și când nu vom mai avea drone în derivă, care intră în spațiul aerian al României”, spune generalul Bălăceanu.

Chiar dacă nu este vorba despre un atac rusesc asupra României, autoritățile ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă fermitate. În timp ce dronele le cad în cap românilor și doar un miracol a făcut să nu avem victime, politicienii „se piaptănă” și își văd de ale lor, crede generalul. 

„Probabilitatea ca acesta să fie un atac direct este foarte scăzută, pentru că rușii testează, dar testează cu drone momeală de tip Gerbera. Ei au testat pe polonezi masiv. O parte au fost nimicite de către aviația lor, aviația aliaților care îndeplinea misiuni de poliție aeriană, inclusiv, nu, un avion F-35 olandez a executat funcția, a nimicit o asemenea dronă. Nu le-au nimicit pe toate.

Pe de altă parte, pot să folosească drone de recunoaștere gen Orlan-10, pot să folosească drone virtuale prin mijloace de război electronic, însă probabilitatea de a folosi dronă cu explozibil este foarte scăzută. Datele statistice ne spun că majoritatea dronelor sau a resturilor de drone care au ajuns pe teritoriul României sunt în urma acțiunii apărării antiaeriene a ucrainenilor a porturilor dunărene”, explică generalul.

Legile nu sunt de partea militarilor

O altă problemă este faptul că România continuă să adopte cu mare greutate legi care ar fi trebuit să stabilească măsuri mai eficiente de apărare, inclusiv în cazul unor drone rătăcite sau aflate în derivă.

Astfel, Armata Română are dificultăți din cauza unor prevederi legislative ce fac ca militarii să se gândească de două ori atunci când deschid focul asupra unor drone sau resturi de dronă ca să nu producă pagube.

De asemenea, militarii români nu pot lovi astfel de ținte dacă există riscul să tragă spre o ţară vecină. În sfârșit, ar exista și cazuri în care autoritățile nu au găsit metode să ajungă la un acord cu proprietarii unor terenuri care refuză să aprobe instalarea echipamentelor militare pe terenul lor. În sfârșit, există o mulțime de limitări tehnice, în condițiile în care sistemele de la sol nu sunt suficiente, MEROPS nu este integrat în sistemul naţional, iar cele mai multe radare nu „văd” sub de 200 de metri.

Generalul Virgil Bălăceanu. FOTO: MApN

„Există minusuri cu privire la schimbul de informații cu partea ucraineană. Și mă refer la schimbul de informații în timp real. Ori dacă ar fi un schimb de informații în timp real, aceasta ar însemna foarte mult pe linia pregătirii modului de reacție. În plus, legea trebuie să spună, să dea prioritate protejării vieții cetățenilor. Plus că trebuie văzut de ce nu văd radarele mai jos de 200 de metri”, susține el.

Miza politicianului român: răfuieli interne

Concluzia sa este că autoritățile și politicienii români nu s-au achitat de sarcina lor de a asigura securitatea țării și a populației.

„Politicienii au făcut astfel încât și legea antidronă a fost contestată la Curtea Constituțională. Politicienii au făcut atât de mult încât au contestat și ordonanța de urgență cu privire la programe, incluzând și programele Skynex, Skyranger, Millennium, muniție de 35 mm necesară pentru lupta antidronă. Ca atare, politicienii au făcut foarte mult astfel încât apărarea României să fie vulnerabilizată și să avem probleme serioase din punct de vedere al capabilităților de combatere a dronelor. Da. Din punctul ăsta de vedere au făcut foarte mult”, susține generalul Bălăceanu.

În opinia sa, autoritățile și politicienii români din toate partidele ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă înțelepciune, ținând cont de gravitatea situației României.

„S-ar fi putut face mult mai multe. Vă dau exemplu. Din punct de vedere politic se spune ce avem în față pentru țara noastră: programele strategice și PNRR-ul. Înțeleg că vrem și o moțiune de cenzură. Lăsăm moțiunea de cenzură pentru sesiunea următoare a Parlamentului. Și facem asta ca să putem să ajungem la un rezultat scontat cu privire la cele două programe care țin de apărare și care țin de dezvoltare, apoi n-au decât să se certe și să se lupte politic”, mai spune el.

„E revoltător”

De altfel, schimbul de replici dintre liderii partidelor politice românești, care se acuză reciproc și după episodul dronei care a lovit un bloc la Galați, arată, spune generalul, că primează în continuare mizele politice interne mici, iar interesul țării vine în plan secund.

„Se intră în lupta politică și când e vorba de luptă politică, nu există interesul național, ci doar interesul de partid și campania, nu electorală, ci campania fiecărui partid și lupta sterilă dintre partide și așa mai departe. Ceea ce e trist pentru noi. De fapt, este mai mult decât trist. Este revoltător. Și consecințele nu le știm pentru că nu avem mijloace ca acești politicieni să dea seamă la scară istorică. Nu vor da”, încheie generalul Virgil Bălăceanu.

Ce s-a întâmplat

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

