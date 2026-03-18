Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Alexandru Nazare, despre criza bugetului: „Ilie Bolojan a fost informat de tot ce s-a întâmplat. Sper să să ajungă în această seară o concluzie bună pentru România”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri  seară, după suspendarea dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finanțe, că situația bugetului trebuie urgent deblocată, precizând că premierul Ilie Bolojan a fost informat în detaliu despre evoluțiile din Parlament.

Premierul a fost informat cu privire la evoluția dezbaterilor. FOTO FB Alexandru Nazare

„Trebuie deblocată situaţia. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuţii cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate şedinţe în coaliţie în care am avut acelaşi tip de presiuni, dar trebuie să înţelegem cu toţii odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteţi, este extrem de important şi important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinşi”, a afirmat ministrul, după suspendarea dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finanțe, potrivit Agerpres.

Nazare a explicat că a propus colegilor din coaliție identificarea unor surse suplimentare de finanțare prin programe europene, astfel încât deciziile să nu fie luate „la repezeală”.

„Am făcut, de asemenea, eforturi în a le explica colegilor să găsească pe programe europene posibilitatea de a finanţa programele pentru copii. Este posibil să finanţăm din redimensionarea unor proiecte pe fonduri europene programele respective pentru copii. Ne dorim şi noi acest lucru, e mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, e mai elaborat, dar se poate face tocmai pentru a salva acest spaţiu fiscal. Nu aş vrea ca soluţia pe care o alegem să fie o soluţie luată la repezeală, după o oră pe alta aici”, a precizat ministrul.

„Sper ca liderii coaliţiei, în această seară, pe baza datelor pe care le furnizăm, să ajungă la o concluzie” 

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan a fost informat și dacă poate media un compromis, Nazare a subliniat disponibilitatea acestuia în cadrul discuțiilor din coaliție.

„Am enumerat mai devreme, peste limitele care au fost acordate în buget. Noi am virat sume suplimentare. Vorbim aici de aproape 5 miliarde la Transport, vorbim de 3 miliarde la Dezvoltare, vorbim de 600 de milioane la Ministerul Agriculturii. Sunt doar câteva exemple şi într-adevăr, am ajuns la un punct. Am asigurat cei 1,7 milioane pentru plata one-off-ului pe pensii la nivelul anului trecut şi am ajuns până la punctul în care am spus că nu este în siguranţă să mergem mai departe şi n-ar fi bine. Premierul Ilie Bolojan a fost informat de tot ce s-a întâmplat astăzi aici şi eu sper ca toate părţile implicate, toate partidele, liderii coaliţiei, în această seară, pe baza datelor pe care le furnizăm, să ajungă la o concluzie care să fie o concluzie bună pentru România”, a declarat Nazare.

În privința solicitărilor PSD de suplimentare a fondurilor la rectificarea bugetară din toamnă, ministrul a afirmat că a ridicat problema în repetate rânduri, dar nu poate garanta alocările, având în vedere evoluția execuției bugetare.

Nazare a mai spus că mulți membri PSD își doresc adoptarea rapidă a bugetului, pentru a încheia actualul exercițiu bugetar.

„Am trecut prin foarte multe împreună în această coaliţie”

Întrebat dacă ar fi acceptat funcția de ministru al Finanțelor știind dificultățile actuale, acesta a răspuns:

„Să ştiţi că am trecut prin foarte multe împreună în această coaliţie şi aşa cum este această coaliţie am reuşit în ultimele opt luni să reparăm foarte multe din problemele structurale care ne-ar fi dus la suspendarea fondurilor europene şi ne-ar fi dus într-o situaţie de degradare a rating-ului. Deci sunt lucruri demonstrate, sunt lucruri care s-au întâmplat. Totuşi, şi în aceste condiţii am putut să ajungem să luăm decizii”.

„Suntem obligaţi de circumstanţe să găsim o soluţie”

Ministrul a subliniat că rolul său presupune dialog cu toate partidele și cu ordonatorii de credite pentru a găsi soluții viabile.

„Am repetat, am spus şi mai devreme: discut cu toţi liderii coaliţiei şi e normal s-o fac, pentru că suntem într-un moment foarte important şi e nevoie să avem astfel de discuţii. Dacă soluţia o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta. Spun că suntem obligaţi de circumstanţe să găsim o soluţie”, a punctat Nazare.

Dezbaterile din comisiile reunite au fost suspendate miercuri seara, după ce coaliția nu a reușit să ajungă la un acord privind amendamentul de 1,1 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii.

