Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei"

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat două clipuri video în care explică motivele pentru care drona care a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit peste un bloc din Galați nu a fost doborâtă. Reprezentanții instituției au subliniat că toate deciziile operative sunt luate cu prioritate pentru protejarea populației, chiar și în condițiile în care legislația permite neutralizarea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian național, însă utilizarea armamentului letal nu poate fi făcută „în mod discreționar”. Mesajele au generat un val de reacții în mediul online, unde utilizatorii au postat sute de comentarii critice și ironice: „Așa este.....blocul era pe direcția dronei.....el este de vina.......voia să coboare cu liftul......”, a spus un internaut.

Mesajele privind incidentul au generat un val de reacții în mediul online. FOTO: Inquam Photos
„Armata României acționează cu precauție”

În mesajele video, publicate pe rețelele sociale, reprezentanți ai MApN au explicat că Armata României acționează cu precauție, având ca obiectiv principal evitarea oricărui risc suplimentar pentru civili.

„Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. (...) Cel mai important lucru pentru un militar nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță”, a transmis o reprezentantă a MApN.

MApN: „Acesta nu este un joc video. Nu poți apăsa pe butonul de pauză. Nu poți face „reload”, nu mai ai o altă încercare”

Un alt oficial a precizat că, deși România dispune de o legislație avansată care permite neutralizarea dronelor neautorizate, intervențiile armate se pot realiza doar în condiții stricte, pentru a nu pune în pericol populația.

„Avem una dintre cele mai avansate legi, care ne permite să neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Însă aceasta nu înseamnă că putem folosi armamentul letal în mod discreționar. Putem face uz de armă, însă numai dacă siguranța cetățenilor nu este pusă în pericol.

Pe de altă parte, dreptul internațional nu permite niciunui stat, sub nicio formă și în nicio împrejurare, să încalce spațiul aerian al altui stat. Cuvântul de ordine este precauția. Îți trebuie mai mult curaj să fii precaut decât să te hazardezi, sperând că ție nu ți se va întâmpla. Acesta nu este un joc video. Nu poți apăsa pe butonul de pauză. Nu poți face „reload”, nu mai ai o altă încercare.

Drama din spatele blocului lovit de dronă. Elevul de 14 ani rămas fără casă învăța pentru Evaluarea Națională. Mama lui e în continuare internată

Angajarea unei ținte aeriene cu armament de război pe teritoriul național, în timp de pace, este o responsabilitate extremă. Armata nu își poate permite să provoace mai multe pagube decât cele pe care ar trebui să le prevină. Suntem precauți, suntem responsabili, suntem aici să apărăm țara”, a fost mesajul transmis în al doilea clip. Acesta poate fi urmărit integral mai jos:

Val de reacții în mediul online: sute de comentarii critice și ironice

Mesajele transmise de Ministerul Apărării Naționale au generat un val de reacții în mediul online, unde utilizatorii au postat sute de comentarii critice și ironice, multe dintre ele exprimând nemulțumiri față de modul în care autoritățile au gestionat situația sau față de comunicarea oficială.

Printre reacțiile utilizatorilor s-au regăsit mesaje dure la adresa instituției, dar și ironii privind intervenția și explicarea incidentului.

„Așa este.....blocul era pe direcția dronei.....el este de vină.......voia să coboare cu liftul......”, „Mai mult iriți lumea…las-o așa mai bine”, „O țară de incompetenți” sau „Dacă pica drona pe grădinița unde îți duci copilul tot mesajul ăsta îl dădeai?”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

De asemenea, numeroși utilizatori au continuat seria de ironii și glume, unele dintre acestea vizând în mod direct modul de comunicare al autorităților sau reacția instituțiilor implicate în gestionarea situației.

Reacțiile nu s-au limitat doar la Facebook. Pe TikTok, mai mulți creatori de conținut au realizat materiale de tip pamflet pe marginea incidentului de la Galați. Unul dintre videoclipurile devenite virale ironizează explicațiile autorităților, folosind scenarii fictive precum „zodia dronei” sau „amendarea pentru lipsa rovinietei”. Clipul a strâns aproape 20.000 de aprecieri și numeroase comentarii în doar câteva ore.

