Formidabila Sorana! Record greu de doborât, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros, cu un scor curat de 6-0, 6-0

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent de la Roland Garros 2026. Românca a trecut fără emoții de argentinianca Solana Sierra, după un meci dominat clar de la început până la final, câștigat cu 6-0, 6-0 în mai puțin de o oră.

Sorana traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, chiar dacă se află în ultimul sezon ca sportivă profesionistă. Pe zgura de la Paris, Sorana a ajuns la nu mai puțin de 23 de game-uri consecutive câștigate, un lucru extrem de rar într-un turneu de asemenea nivel.

Nou record stabilit

Succesul categoric obținut împotriva Solanei Sierra i-a adus și un record impresionant. La 36 de ani, Sorana Cîrstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare din istorie care reușește o victorie cu 6-0, 6-0 într-un turneu de Grand Slam. Informația a fost remarcată de jurnalistul Bastien Fachan.

Recordul precedent îi aparținea Victoriei Azarenka, care reușise aceeași performanță anul trecut, tot la Roland Garros, într-un meci contra Yaninei Wickmayer.

Calificarea în optimi vine cu o veste bună pentru româncă

Una dintre favoritele competiției, Elena Rybakina, a fost eliminată surprinzător încă din turul secund. Astfel, Sorana se va duela pentru un loc în sferturi cu jucătoarea din China, Xiyu Wang, ocupanta locului 148 WTA. Aceasta a produs și ea o surpriză importantă după victoria în două seturi contra Yuliiei Starodubtseva.

Dacă va merge mai departe, Sorana ar putea întâlni în sferturile de finală una dintre jucătoarele Mirra Andreeva sau Jil Teichmann. Pe aceeași parte de tablou se mai află și nume importante din circuitul feminin, precum Iga Swiatek, Elina Svitolina și Marta Kostyuk.