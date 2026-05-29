Romgaz cumpără Azomureș pentru 69 de milioane de euro. Bogdan Ivan: „Un pas uriaș pentru securitatea economică a României”

Romgaz a finalizat achiziția combinatului Azomureș de la grupul elvețian Ameropa, într-o tranzacție evaluată la 69 de milioane de euro, anunțată ca una dintre cele mai importante mișcări recente din sectorul energetic și industrial românesc.

Ministrul interimar al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 29 mai, că operațiunea reprezintă „un pas uriaș pentru securitatea economică a României”, cu impact direct asupra industriei, agriculturii și pieței muncii.

„Astăzi, Romgaz face un pas uriaș pentru securitatea economică a României: cumpără Azomureș de la compania elvețiană Ameropa, pentru 69 de milioane de euro. Este o decizie cu miză națională fantastică, cu impact fundamental pentru industrie, agricultură și fermierii români”, a transmis ministrul Bogdan Ivan, pe FB.

Potrivit acestuia, procesul de achiziție a fost inițiat în vara anului 2025 și a intrat, ulterior, în etapa de analiză și due diligence, cu sprijinul unui consultant specializat.

„În mai puțin de un an, am reușit să ducem la capăt o investiție fundamentală pentru România. Azomureș nu este o simplă companie, ci o piesă esențială a industriei românești de îngrășăminte”, a mai precizat Ivan.

Oficialul a subliniat și rolul strategic al integrării producției de îngrășăminte în lanțul energetic național, argumentând că gazul natural românesc ar trebui utilizat pentru producție internă cu valoare adăugată.

„Gazul românesc trebuie folosit pentru industrie în România, pentru producție națională și pentru sprijinirea fermierilor români”, a adăugat acesta.

Achiziția este realizată de Romgaz, unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din țară, care preia astfel controlul asupra platformei Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România.

„Mulțumesc conducerii Romgaz pentru seriozitate, curaj și profesionalism. Am parcurs împreună aproape 90% din acest proces, cu răbdare, cu responsabilitate și cu obiectivul clar de a apăra interesul economic al României. Astăzi, acest proces dă rezultate. România are resurse. România are companii puternice. România își reconstruiește industria strategică. În contextul geopolitic volatil, aceasta este direcția corectă: gaz românesc folosit în țară, industrie națională care produce la prețuri competitive, îngrășăminte mai ieftine pentru fermierii noștri și consolidarea pozitiei economice a României!”, a spus Bogdan Ivan,