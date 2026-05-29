Bulgaria nu mai permite staționarea avioanelor militare americane din cauză că SUA nu elimină vizele

Bulgaria va mai permite aeronavelor militare americane să rămână pe teritoriul său doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce Statele Unite nu au reușit să aprobe eliminarea pentru cetățenii bulgari, a declarat vineri prim-ministrul Rumen Radev.

„Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare şi nevoia de timp, dar avem şi noi priorități şi proceduri şi nu putem răspunde pozitiv solicitării de staționarii de lungă durată a aeronavelor şi tancurilor pe aeroportul din Sofia", a declarat Radev, citat de agenția de ştiri BTA.

La începutul acestei luni, Radev a vorbit cu președintele american Donald Trump şi a cerut suspendarea sistemului de vize pentru cetățenii bulgari în SUA, scrie Agerpres.

Radev a declarat că a insistat ca problema să fie analizată de urgență, dar nu a primit un răspuns pozitiv.

Bulgaria găzduiește aeronave militare americane în capitala sa, Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Radev a declarat că guvernul va adopta vineri o decizie de prelungire a șederii aeronavelor americane până la sfârșitul lunii iunie, pentru a oferi SUA timp să îşi regândească acțiunile.

Radev a obținut o victorie covârșitoare la alegerile parlamentare din 19 aprilie.