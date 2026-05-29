search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin reacționează ce o dronă a lovit un bloc din România: „Nimeni nu poate spune cui aparține înaintea unei expertize”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat incidentul produs în România, unde o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane și evacuarea a aproximativ 70 de locatari. Liderul de la Kremlin a declarat că originea aparatului nu poate fi stabilită înaintea unei expertize oficiale.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Declarațiile au fost făcute la finalul vizitei sale în Kazakhstan, în cadrul unei intervenții transmise de postul „Rossia 1”. Putin a susținut că situații similare au avut loc anterior în Finlanda, Polonia și statele baltice, iar investigațiile ulterioare au indicat, potrivit Moscovei, drone de proveniență ucraineană care și-ar fi modificat traiectoria din cauza sistemelor de război electronic sau din alte motive tehnice.

„Nimeni nu poate afirma cui aparține drona până când nu este realizată expertiza necesară”, a spus liderul rus. Acesta a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze „o anchetă obiectivă” dacă autoritățile române vor furniza date considerate credibile de partea rusă.

Putin: „Am aflat despre incident chiar înainte de această conferință”

Președintele rus a afirmat că nu fusese informat anterior despre cazul dronei căzute în România.

„Poate părea ciudat, dar am aflat chiar înainte să intru în această sală despre ceea ce s-a întâmplat cu o presupusă dronă rusească”, a declarat Putin.

El a criticat reacțiile venite din partea unor oficiali europeni, susținând că există tendința ca orice incident de acest tip să fie atribuit imediat Rusiei.

„Cine spune că este o dronă rusească? Mulți — dar cine sunt acești mulți? Ursula von der Leyen nu a fost în România și nu a analizat resturile dronei”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat imobilul afectat din Galați și a oferit detalii despre traseul aparatului de zbor.

Potrivit acestuia, un grup de 43 de drone venite dinspre est a traversat spațiul aerian ucrainean la nord de Dunăre. Unele dintre ele ar fi fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană în apropierea orașului Reni, iar una dintre drone și-ar fi modificat direcția și ar fi ajuns pe teritoriul României.

„Un aparat a fost probabil lovit în zona Reni, după care și-a schimbat traiectoria către Galați”, a explicat șeful statului.

Autoritățile române au transmis că drona a lovit acoperișul unui bloc cu 10 etaje din Galați, provocând un incendiu. Incidentul este considerat primul caz în care un aparat de zbor fără pilot ajunge într-o zonă urbană dens populată din România și produce victime.

În urma evenimentului, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că statul român va adopta „toate măsurile diplomatice necesare”.

Totodată, România a decis închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină. Update
fanatik.ro
image
Lector la Științele Guvernării, despre drona prăbușită la Galați: „Este cel mai grav incident pentru o țară NATO, un eșec de proporții al României”
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Povestea unui român revenit în țară după 10 ani de străinătate a aprins internetul: „Îmi pare rău că m-am întors”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
observatornews.ro
image
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Câți bani ai în plus la pensia privată după creșterea record a Pilonului II. Calcul în funcție de fond
playtech.ro
image
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii încearcă să îl aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
digisport.ro
image
Dani Oțil, mai sincer ca niciodată: de ce nu se consideră un prezentator TV bun? „Mi s-a deșurubat ceva rău în cap”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul