Putin reacționează ce o dronă a lovit un bloc din România: „Nimeni nu poate spune cui aparține înaintea unei expertize”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat incidentul produs în România, unde o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane și evacuarea a aproximativ 70 de locatari. Liderul de la Kremlin a declarat că originea aparatului nu poate fi stabilită înaintea unei expertize oficiale.

Declarațiile au fost făcute la finalul vizitei sale în Kazakhstan, în cadrul unei intervenții transmise de postul „Rossia 1”. Putin a susținut că situații similare au avut loc anterior în Finlanda, Polonia și statele baltice, iar investigațiile ulterioare au indicat, potrivit Moscovei, drone de proveniență ucraineană care și-ar fi modificat traiectoria din cauza sistemelor de război electronic sau din alte motive tehnice.

„Nimeni nu poate afirma cui aparține drona până când nu este realizată expertiza necesară”, a spus liderul rus. Acesta a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze „o anchetă obiectivă” dacă autoritățile române vor furniza date considerate credibile de partea rusă.

Putin: „Am aflat despre incident chiar înainte de această conferință”

Președintele rus a afirmat că nu fusese informat anterior despre cazul dronei căzute în România.

„Poate părea ciudat, dar am aflat chiar înainte să intru în această sală despre ceea ce s-a întâmplat cu o presupusă dronă rusească”, a declarat Putin.

El a criticat reacțiile venite din partea unor oficiali europeni, susținând că există tendința ca orice incident de acest tip să fie atribuit imediat Rusiei.

„Cine spune că este o dronă rusească? Mulți — dar cine sunt acești mulți? Ursula von der Leyen nu a fost în România și nu a analizat resturile dronei”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat imobilul afectat din Galați și a oferit detalii despre traseul aparatului de zbor.

Potrivit acestuia, un grup de 43 de drone venite dinspre est a traversat spațiul aerian ucrainean la nord de Dunăre. Unele dintre ele ar fi fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană în apropierea orașului Reni, iar una dintre drone și-ar fi modificat direcția și ar fi ajuns pe teritoriul României.

„Un aparat a fost probabil lovit în zona Reni, după care și-a schimbat traiectoria către Galați”, a explicat șeful statului.

Autoritățile române au transmis că drona a lovit acoperișul unui bloc cu 10 etaje din Galați, provocând un incendiu. Incidentul este considerat primul caz în care un aparat de zbor fără pilot ajunge într-o zonă urbană dens populată din România și produce victime.

În urma evenimentului, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că statul român va adopta „toate măsurile diplomatice necesare”.

Totodată, România a decis închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța.