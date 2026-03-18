Video Florin Manole: „Lupta pentru buget nu s-a terminat. Dacă nu vor trece aceste amendamente, o să avem o discuție în PSD, să vedem ce se va întâmpla”

Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat miercuri, referitor la votul din comisiile reunite de buget-finanțe asupra amendamentului PSD privind Pachetul de solidaritate, că acesta nu ar trebui să fie „obiectul negocierii în sensul politic”, deși a precizat că PSD ar fi fost dispus să accepte propuneri alternative. Dacă nu vor trece amendamentele social-democraților, „o să avem o discuție în partid”, a mai spus oficialul.

„Voturile s-au exprimat aşa cum a considerat fiecare de cuviință. Că AUR s-a exprimat într-un fel sau altul, trebuie să explice şi să argumenteze ei. Nu este treaba mea”, a afirmat Manole.

Ministrul a adăugat că amendamentele PSD reprezintă „niște amendamente de bun simț, despre creşteri acolo unde este într-adevăr nevoie, despre nişte creşteri prudente din punct de vedere al cheltuielii bugetare”.

Florin Manole a precizat că PSD ar fi fost dispus să accepte propuneri alternative: „Dacă soluţiile noastre erau perfectibile… ar fi fost de bun simţ dacă celelalte partide… să vină cu alte propuneri. Şi am fi fost poate în situaţia să acceptăm: da, domnule, aveţi o idee mai bună”.

Amendamentul, respins procedural

Amintim că amendamentul PSD a primit 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, iar opt parlamentari AUR au anunțat că nu votează. Președintele Comisiei de buget-finanțe, Bogdan Huțucă, a explicat că, potrivit regulamentului, amendamentul nu a fost adoptat: „Raportându-ne strict la acest articol 24, amendamentul nu a trecut. El poate fi ridicat în Plen”.

Manole acuză „abuzuri procedurale”

Ministrul Muncii a criticat modul în care a fost calculat cvorumul: „A numărat voturile, fără să ţină cont de parlamentarii din sală care nu votau”.

Florin Manole a susținut că situația a fost generată de opoziția unor partide față de amendament: „PNL şi USR-ul vor să facă orice… doar ca să nu treacă acest amendament, doar ca să nu dea un leu în plus pentru pensionari”.

Manole a insistat că „23 e mai mare decât 19”, subliniind că PSD a fost „consecvent” și că „nimeni nu a venit mişcând un deget în favoarea a 2,8 milioane de pensionari… şi 300.000 de copii”.

„Argumente dezumanizante”

Ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora amendamentele PSD ar avea un caracter electoral:

„Genul acesta de argumente au fost doar pretexte pentru a se opune acestei idei”.

Ministrul a adăugat că nu există o alternativă din partea opoziției: „Poate noi nu am făcut cel mai bun proiect de amendament, dar care este celălalt? Nu există celălalt”.

„Lupta pentru buget nu s-a terminat”

Amendamentul urmează să fie rediscutat în plenul reunit al Parlamentului.

„Lupta pentru buget nu s-a terminat. (...) Dacă nu vor trece aceste amendamente, o să avem o discuție în PSD, să vedem ce se va întâmpla”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole (PSD).

Întrebat, concret, dacă social-democrații vor ieși de la guvernare în cazul în care amendamentele PSD nu trec, Manole a răspuns că nu este o decizie care se va lua acum și că va urma o „consultare” în interiorul formațiunii politice.