Siegfried Mureşan (PNL) acuză PSD că a vrut să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR: „Așa se comportă partidele extremiste, se torpilează între ele”

Europarlamentarul Siegfried Mureşan (PNL) a acuzat miercuri PSD de o tentativă de încălcare a acordului din coaliţie şi de sabotare a bugetului în Parlament cu ajutorul parlamentarilor AUR, afirmând că acest comportament este specific partidelor extremiste și populiste.

„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție şi să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Aşa se comportă partidele extremiste şi populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează şi foarte rar reușesc să ajungă la un acord", a scris Mureşan într-o postare pe Facebook.

Mesajul lui Siegfried Mureşan pentru PSD

Eurodeputatul a adăugat că „PSD trebuie să decidă dacă va continua să acționeze ca un partid populist, alături de AUR, sau se va comporta ca un partid responsabil, alături de partenerii de coaliţie".

Comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul PSD

Amintim că miercuri, 18 martie, comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul PSD privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, după o ședință marcată de dispute aprinse și o pauză de aproape trei ore, solicitată pentru clarificarea votului inițial.

Propunerea social-democraților viza alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri de sprijin destinate familiilor cu venituri reduse, familiilor cu copii cu handicap și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, cu un impact bugetar estimat la 2,35 miliarde de lei în 2026.

În urma respingerii amendamentului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat că partidul nu va susține bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu sunt identificate fondurile necesare pentru pachetele one-off.

La rândul său, președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, liberalul Bogdan Huțucă, a atras atenția că un vot împotriva bugetului Finanțelor ar bloca întreaga procedură, întrucât bugetul de stat nu ar mai putea fi discutat.

Pe fondul acestor tensiuni, ședința comisiilor reunite a fost suspendată pentru consultări suplimentare, în încercarea de a găsi o soluție politică.