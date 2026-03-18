Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Siegfried Mureşan (PNL) acuză PSD că a vrut să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR: „Așa se comportă partidele extremiste, se torpilează între ele”

Europarlamentarul Siegfried Mureşan (PNL) a acuzat miercuri PSD de o tentativă de încălcare a acordului din coaliţie şi de sabotare a bugetului în Parlament cu ajutorul parlamentarilor AUR, afirmând că acest comportament este specific partidelor extremiste și populiste.

Siegfried Mureşan FOTO FB Siegfried Mureşan
„PSD a vrut să trădeze acordul din coaliție şi să saboteze bugetul în Parlament cu voturile AUR. Acum, PSD plânge că a fost trădat de AUR la vot. Aşa se comportă partidele extremiste şi populiste peste tot în Europa: se torpilează între ele, se trădează şi foarte rar reușesc să ajungă la un acord", a scris Mureşan într-o postare pe Facebook.

Mesajul lui Siegfried Mureşan pentru PSD

Eurodeputatul a adăugat că „PSD trebuie să decidă dacă va continua să acționeze ca un partid populist, alături de AUR, sau se va comporta ca un partid responsabil, alături de partenerii de coaliţie".

Comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul PSD 

Amintim că miercuri, 18 martie, comisiile reunite de buget-finanțe au respins  amendamentul PSD privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, după o ședință marcată de dispute aprinse și o pauză de aproape trei ore, solicitată pentru clarificarea votului inițial.

Propunerea social-democraților viza alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri de sprijin destinate familiilor cu venituri reduse, familiilor cu copii cu handicap și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, cu un impact bugetar estimat la 2,35 miliarde de lei în 2026.

În urma respingerii amendamentului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat că partidul nu va susține bugetul Ministerului Finanțelor dacă nu sunt identificate fondurile necesare pentru pachetele one-off.

La rândul său, președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, liberalul Bogdan Huțucă, a atras atenția că un vot împotriva bugetului Finanțelor ar bloca întreaga procedură, întrucât bugetul de stat nu ar mai putea fi discutat.

Pe fondul acestor tensiuni, ședința comisiilor reunite a fost suspendată pentru consultări suplimentare, în încercarea de a găsi o soluție politică.

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
digi24.ro
image
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
stirileprotv.ro
image
Austria anunță că reduce temporar taxele pe benzină și motorină. În România nu se poate. Cu cât estimează cancelarul austriac că vor scădea prețurile
gandul.ro
image
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
MApN evită să spună dacă scutul de la Deveselu poate proteja Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră
libertatea.ro
image
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
digi24.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
observatornews.ro
image
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
cancan.ro
image
EXCLUSIV Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Ce amenzi riscă angajatorii care nu plătesc salariile la timp în 2026. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Transformare totală: cum arată președintele FCSB-ului, după aproape un an de absență din spațiul public
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Motorina premium a depășit pragul de 10 lei/litru. Benzina se apropie vertiginos de 9 lei
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, DEVASTATĂ după divorț. Cum a fost surprinsă în miezul zilei. PRIMELE declarații despre amantlâcul cu Dan Alexa!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund! Prânz romantic în oraș ziua în amiaza mare FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român, condamnat la închisoare » Și-a scos socrii în oraș și a trimis hoțul să le fure banii de la „saltea”!
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Îți mai aduci aminte jocul „Avioane” sau „Nave”? Un dezvoltator român îl readuce la viață pe Steam
actualitate.net
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
click.ro
image
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
WhatsApp Image 2026 03 17 at 13 41 22 (3) jpeg
S-a decis moștenirea! Ce surpriză a pregătit Andra împreună cu cei doi copii ai săi, Eva și David?
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
Click!

image
Cele 3 zodii care își iau viața în piept, după Paște. Renunță la tiparele toxice, se îndepărtează de tot ce le aduce haos în viața
image
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului

OK! Magazine

image
Atras de partea întunecată încă de mic? Bona lui Andrew rupe tăcerea despre „Diavolul” din el

Click! Pentru femei

image
Cât de disperată e?! Priyanka Chopra și-a angajat fani falși la Hollywood, care să-i ceară autografe!

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?