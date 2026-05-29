Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba

Descoperire neobișnuită într-un orășel din Germania. Un angajat al primăriei din Bannewitz, localitate din landul Saxonia, a găsit zece lingouri de aur în valoare de aproximativ 40.000 de euro în timp ce tundea iarba lângă un bazin de retenție a apelor pluviale.

Incidentul a avut loc în octombrie 2025, iar cazul a rămas un mister timp de mai multe luni, deoarece nimeni nu a reușit să demonstreze că este proprietarul aurului.

Potrivit publicației Daily Galaxy, muncitorul a observat mai multe obiecte strălucitoare într-o zonă de iarbă proaspăt tunsă. Inițial, acesta a găsit opt pachete mici sigilate, iar ulterior funcționarii primăriei veniți la fața locului au mai descoperit încă două.

Cele zece lingouri, fiecare cântărind aproximativ 28 de grame, erau împrăștiate într-un model descris de autorități ca fiind „în formă de evantai”.

Aurul era încă sigilat în ambalajul original, ceea ce a permis identificarea producătorului și a numerelor de serie inscripționate pe fiecare pachet.

Descoperirea a declanșat imediat o anchetă a poliției, mai ales că modul în care erau răspândite lingourile a ridicat suspiciuni.

Autoritățile au luat în calcul inclusiv ipoteza că aurul ar fi fost aruncat dintr-un vehicul aflat în mișcare sau că ar putea avea legătură cu o activitate infracțională.

Cu toate acestea, ancheta nu a găsit nicio legătură între lingouri și vreo faptă penală.

În lunile care au urmat, mai multe persoane au încercat să revendice aurul.

Primarul localității, Heiko Wersig, a declarat pentru Süddeutsche Zeitung că municipalitatea a primit între 12 și 15 solicitări diferite.

Explicațiile au fost dintre cele mai neobișnuite. O persoană a susținut că lingourile i-au căzut din buzunar în timpul unei plimbări, în timp ce altcineva a afirmat că aurul făcea parte din încărcătura unei drone care s-ar fi prăbușit în zonă.

O femeie din localitate a crezut că lingourile ar putea proveni dintr-o înșelătorie de tip „grandparent scam”, însă verificările au arătat că acestea nu aveau legătură cu cazul respectiv.

Conform legislației germane privind bunurile pierdute, proprietarul avea la dispoziție șase luni pentru a dovedi că aurul îi aparține.

Termenul limită a expirat pe 17 aprilie 2026, iar nimeni nu a putut demonstra proveniența lingourilor.

În aceste condiții, aurul a devenit oficial proprietatea municipalității Bannewitz.

Primarul localității a anunțat că banii obținuți din valorificarea lingourilor vor fi folosiți pentru susținerea organizațiilor civice și a proiectelor locale.