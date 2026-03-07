Relația toxică dintre elevi și telefoane în școli, descrisă de profesori: „Am plecat plângând după discuții cu ei”

Adicția pentru telefoane mobile a elevilor și educația precară primită acasă sunt adesea reclamate de profesori. Unii se plâng de haosul din școli, adăugând că le este tot mai dificil să își desfășoare activitatea normal.

Folosirea telefoanelor mobile de către elevi pe durata orelor de curs este interzisă în România, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate cu acordul cadrului didactic, în scop educațional, arată reglementările promovate de Ministerul Educației.

În realitate, mulți adolescenți reușesc să încalce această regulă, iar dependența de telefoane le face tot mai dificilă munca profesorilor. Tot mai mulți dascăli se plâng de comportamentul inadecvat al elevilor din timpul orelor, punându-l pe seama educației precare, dar și a dificultății cu care aceștia se desprind de aplicațiile de pe telefon.

Profesorii, extenuați de atmosfera școlară

Mărturia unui tânăr, care vorbește despre problemele pe care le întâmpină mama sa, profesoară, la școală, a stârnit un val de reacții pe platformele online.

„Mama este profesor la liceu. Vine acasă de zici că a fost la război. Copiii sunt foarte tupeişti, râd din orice, nu au răbdare să stea fără telefoane, comentează la orice le spun profesorii, îți întorc vorba sau te amenință că îți fac reclamație. Înțeleg că trăim într-o societate în care avem drepturi, însă cum mai educi un copil dacă nu ai voie să-i faci nimic? Nota mică o contestă, nota scăzută la purtare te poate duce în tribunal. Pentru ce mai vin la școală, dacă nu știu ce e acela respect? Școala nu e un loc unde să te duci pentru distracție, te duci să înveți lucruri. Ei vor să nu facă nimic, dacă se poate, și să primească doar note de 10... să stea pe telefon și să facă glume”, se plânge acesta, pe Reddit.

O tânără care predă limba engleză la o școală bună din București a povestit că a observat comportamente tulburătoare chiar și la copii din clasele primare.

„Nu se pot uita la o poveste animată de cinci minute fără să se plictisească și să se agite. Înjură, se bat, se jignesc, inclusiv cu învățătoarele și profesorii vorbesc urât, se contrazic și se ceartă. La 6, 7, 8 ani! Nici nu mai zic ce aud de la colegii mei care au ore la clase mai mari sau ce văd pe holuri”, afirmă aceasta.

Tânăra, care spune că are 23 de ani, adaugă că mulți elevi sunt conflictuali și adesea îi răspund obraznic.

„N-aș fi îndrăznit să răspund unui profesor sau să nu fac ce zice. Dar acum aud numai «da’ nu vreau să fac asta că tu mă minți», «eu nu vreau fișă, eu n-am chef», «da’ de ce să fac ce spui tu» sau își dau ochii peste cap, ne ignoră. Și dacă le pui tichet negativ în catalog, te sună părinții: «vai, să îl scuzați, l-am supărat eu de dimineață că am luat partea pisicii și l-am rugat să nu o mai chinuie» sau se ceartă și ei cu tine că odrasla lor e perfectă și tu ești nebun că ai îndrăznit să îi dai un insuficient. Este ceva atât de frustrant, indiferent ce vocație sau iubire pentru materie și pentru catedră ai”, afirmă aceasta.

O altă profesoară reclamă că ajunge extenuată acasă după 6-7 ore petrecute predând elevilor de liceu.

„Am avut și momente când am plecat plângând, după anumite conversații cu elevii. Dacă le iau telefoanele, încep că nu am voie să fac asta. Dacă vorbesc cu părinții, li se ia apărarea. Dacă le scad nota, contestă și fac scandal. Am clase unde efectiv nu îmi pot ține ora. Nu merge nici cu vorba bună, nici cu note scăzute, pentru că efectiv nu le pasă”, reclamă aceasta.

Părinții, acuzați adesea de haosul școlar

Un alt dascăl se plânge că școala e condusă de părinți (ultra-protectivi), nu de profesori.

„Acești părinți sunt convinși că știu mai bine ce trebuie făcut la școală, iar directorii le permit. Aici e problema. Eu sunt profesor universitar, iar generația de liceu din 2024 a fost cea mai dificilă cu care am lucrat în 13 ani. Pe scurt: vor note mari cu efort minim, tupeu maxim și, pe alocuri, nesimțire”, adaugă acesta.

Mulți români dau vina pe părinții „elevilor-problemă” pentru situația din școli, acuzându-i că nu se ocupă mai mult de educația propriilor copii. Atât timp cât părinții nu respectă profesorii, nici copiii lor nu o vor face, crede unul dintre ei.

„Telefoanele sunt interzise la ore de câțiva ani, în regulamentul oficial. Problema este că sunt mulți părinți care nu sunt de acord și fac scandal, alături de elevi tupeişti care îți fac scandal, iar atunci profesorul preferă să-și vadă de ora lui. Nu poți să te duci în fiecare zi, ca profesor, să faci poliție cu telefoanele în loc să-ți faci ora, mai ales când nu rezolvi nimic oricum”, adaugă el.

Unii copii reușesc să își domine părinții, impunându-se în fața acestora în privința folosirii telefoanelor mobile.

„La începutul anului școlar, o colegă de clasă a fiului meu țipa ca din gură de șarpe, în prima zi de școală, că de ce nu o lasă maică-sa pe TikTok la școală. M-a marcat rău și m-a întristat scena aceea”, se plânge o româncă.

Un tânăr reclamă că mulți părinți nu sunt deloc prezenți în viața de familie, fiind tot mai ocupați, obosiți și atrași, la rândul lor, de telefoane. Nici înainte de apariția acestora, relația de familie a multor români nu era foarte diferită, observă altcineva.

„Părinții noștri ne lăsau la bunici, ne lăsau la prieteni, pe stradă, dar cu noi nu stăteau. Și acum toți se simt superiori că nu ne-au dat telefoane, din simplul motiv că nu existau pe atunci”, adaugă acesta.

Un român adaugă că unii părinți aduc copiii la grădiniță și se întorc acasă să doarmă, iar alții, care stau acasă pentru a avea grijă de copil, își petrec, de fapt, timpul pe rețelele de socializare, sperând că fiii lor vor învăța în camera separată.

„Prietena mea predă într-o școală, la sat. Se plângea că o parte dintre elevi sunt foarte obosiți la primele ore. A chemat părinții la școală, discuții peste discuții. Intrau seara la 12 pe TikTok, iar doi părinți făceau live alături de copii, provocări și tot felul de lucruri. Când mi-a povestit, nici nu știam dacă să râd sau să plâng”, povestește un internaut.

Telefoanele mobile, „vinovate” și ele de eșecurile școlare

Profesorii nu pot face mare lucru când elevii stau zilnic câteva ore pe telefoane și tablete, acasă ori pe banchetele mașinilor, în timpul navetei spre și dinspre școală, crede un alt român. Însă telefoanele au fost create pentru a distrage atenția elevilor, adaugă acesta.

„Sunt făcute în așa fel încât să cauzeze dependență, exact ca un joc de noroc, a.i. iconițele au culori stridente, «gamification» peste tot, ai streak-uri în aplicații, algoritmii din rețelele sociale te trec printr-un rollercoaster de emoții. Nu e nimic care să nu fie studiat astfel încât să manipuleze la maximum slăbiciunile umane. Toate sunt gratis deoarece atenția noastră este marfa. La finalul zilei reziști mai puțin la tentații”, afirmă un tânăr.

Un român susține că interesul pe care mulți elevi îl acordă telefonului, mai mult decât lecțiilor, este cauzat de evoluția tehnologiei.

„Este prima generație de părinți care a avut la dispoziție ecranele pentru babysitting și a lăsat (unii, uneori abandonat) copiii în fața lor, expuși la tot felul de lucruri. Controlul asupra educației îl va avea media, în cazul ăsta. Dacă influencerii își arată bogăția și șmecheria, astea vor deveni și valorile copilului. Un părinte poate să vorbească cu copilul, să discute ce vede pe TikTok. Văd cazuri de copii disperați după branduri și bani. Am văzut TikTok-uri făcute pe ascuns, în clasă, de genul «adidașii mei valorează cât salariul lui» (al profesorului)”, afirmă un internaut.

Un român afirmă însă că rețelele de socializare cauzează mai puține probleme de comportament decât educația de acasă.

„Un copil de 12-13 ani, cu o educație bună oferită acasă, va avea capacitatea să discearnă destul de bine ce să ia și ce să nu ia de pe social media. Problema cu social media apare când accesul este oferit foarte devreme, iar acești copii nu sunt monitorizați de părinți și sunt lăsați în fața tabletei. Mai apare atunci când copilul primește deja o educație precară acasă, caz în care accesul la social media înrăutățește situația”, afirmă acesta.

Unii profesori își predau lecția prefăcându-se că haosul din clasă nu există, observă altcineva.

„Și noi, în generală, aveam colegi care se ridicau din bănci în timpul orei de engleză și o făceau pe profa babă, hoașcă, o huiduiau, se duceau la tablă și îi ștergeau lecția etc. Femeia aceea era mult prea calmă pentru binele ei. În timp ce se întâmplau toate astea, ea continua să-și predea lecția de parcă nimic nu se întâmpla. Și asta era într-o perioadă în care nu puteai să faci ce vrei la școală, ca acum”, spune un fost elev din Rahova.

Copiii care făceau lucrurile astea și aveau un singur caiet la toate materiile sunt părinți acum, adaugă acesta.

„Internetul e tată și mamă pentru copii”, concluzionează altcineva.