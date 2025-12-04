Un an fără telefoane la ore. Cum funcționează regula în școli și ce spun profesorii și elevii

Țările nordice vor introduce o nouă reglementare, potrivit căreia elevii vor fi obligați să predea telefoanele la începutul cursurilor și să le ia la final. România le-a luat-o înainte și a introdus o astfel de măsură încă de anul școlar precedent. Dă rezultate măsura, la mai bine de un an de la implementare? Da, spune directoarea Școlii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi" din Capitală. La nivel de liceu, lucrurile sunt însă mai complicate. Ce-i drept, în alte țări europene regulile sunt mai flexibile la acest nivel de învățământ.

Care sunt regulile

Reglementările privind folosirea telefoanelor la școală au fost introduse în România atât în Statutul Elevului, cât și în Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), în 2024. Potrivit regulilor, elevilor le este interzis ,,să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs", iar dispozitivele trebuie ,,depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă, la care are acces profesorul diriginte sau directorul unității de învățământ". Există și o excepție în cazul căreia pot folosi telefoanele: dacă profesorii le cer asta pentru activități educative.

Directoarea unei școli gimnaziale: ,,Este mult mai bine, având în vedere că nu le mai distrage atenția"

,,La început, ca orice regulă, nu prea a fost respectată. Încet, încet au reușit să se obișnuiască. Am avut sprijin din partea părinților, din partea majorității părinților, pentru că și aici există păreri pro și contra. Într-un final au reușit să respecte această regulă, mai ales din momentul în care a fost introdusă în legea învățământului", precizează Daniela Voinea, directorul Școlii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi" din București.

Înaintea de prima oră, elevii din unitatea de învățământ își pun telefoanele într-un dulap și le iau la final. Profesorii au observat îmbunătățirile, spune directoarea:

,,Este mult mai bine, având în vedere că nu le mai distrage atenția. Și sunt mult mai tentați atunci când colegii mei profesori le folosesc la oră, în scop educativ. În sensul că le folosesc mai cu interes decât atunci când le aveau în permanență la ei".

Daniela Voinea spune că înainte ca regula să devină lege, în școală au fost inclusiv situații în care a fost chemată poliția din cauza înregistrărilor făcute pe ascuns: ,,Înregistrări video ale colegilor în diverse ipostaze. Drept pentru care au fost anunțați cei de la Poliție. (...) Imaginea este dreptul fiecăruia".

Acum, lucrurile s-au schimbat, completează aceasta:

,,Este mai greu. Este mai greu pentru că nu au timpul material. E mai bine să ne păzim, să îi facem mai interesați să folosească telefoanele în timpul orelor doar atunci când solicitați prin natura orei respective. Ei se învață. Până la urmă, copiii sunt receptivi. Cu greutate, dar într-un timp relativ scurt, nu foarte lung".

Cum stau lucrurile la liceu

La liceu, lucrurile nu sunt însă la fel de simple.

,,În liceul meu, situat într-o comunitate semi-urbană de aproximativ 10.000 de locuitori, regulamentul privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor nu este aplicat unitar la nivelul întregii instituții. Există clase și diriginți care iau această regulă mai în serios, însă, în general, nu se implementează măsuri concrete pentru a limita folosirea telefoanelor. (...) Principala diferență se observă în atitudinea și abordarea profesorilor atunci când surprind un elev folosind telefonul în timpul orei. Cadrele didactice sunt vizibil mai exigente în acest sens și tratează situația cu mai multă seriozitate.", spune Bogdan Gogan, secretar general al Consiliului Național al Elevilor.

La nivel teoretic, măsura interzicerii deținerii telefoanelor în timpul orelori este una benefică, cred cei din Consiliu.

,,Considerăm că noile reglementări privind interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor și, în unele școli, pe întreaga durată a programului, reprezintă un pas necesar și binevenit în direcția restabilirii disciplinei și sporirii calității actului educațional. Într-un context în care telefoanele sunt una dintre cele mai mari surse de distragere, alegerea de a elimina tentația digitală ne permite să redăm orele de curs atenției reale, să încurajăm participarea activă a elevilor și să susținem un climat de respect reciproc între profesori și elevi. Totodată, apreciem că regulamentul prevede excepții pentru utilizări educative, ceea ce oferă flexibilitate și recunoaște rolul tehnologiei când este folosită corect", subliniază Bogdan Gogan.

Ce sancțiuni riscă elevii care încalcă regulamentul

Potrivit reglementărilor din Statutul Elevului, pentru abaterile disciplinare elevii pot fi sancționați prin mai multe metode, în funcție de gravitatea faptei.

,,Merg de la mustrare până la, în funcție de gravitate, sistarea bursei, scăderea notei la purtare șamd. La noi la Gimnaziu nu se poate face exmatriculare. Mai departe, la liceu, acolo se poate folosi exmatricularea", spune Daniela Voinea, directorul Școlii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi".

Pot fi confiscate telefoanele?

În cazul în care elevii folosesc telefoanele în timpul orelor, dispozitele le pot fi luate.

,,Nerespectarea prevederilor referitoare la utilizarea telefoanelor/a altor echipamente de comunicații electronice poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/reprezentanți legali ai beneficiarilor primari minori sau beneficiarilor primari majori conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ” este prevăzut în ROFUIP.

Daniela Voinea spune: ,,.Nu este un lucru greșit, atât timp cât regulamentele susțin acest lucru. Nu se poate folosi noțiunea de confiscare. Prin confiscare se înțelege să nu îl mai dai înapoi. Asta nu se întâmplă".

Ce se întâmplă în alte țări. România, cea mai strictă la nivel de liceu

Din august 2025, în Finlanda a intrat în vigoare o lege la fel ca cea din România, care interzice folosirea telefoanelor mobile de către elevi în timpul orelor la toate şcolile primare și gimnaziale. Telefoanele pot fi folosite doar cu acordul profesorului și strict pentru scopuri educaţionale sau de sănătate. Și Danemarca a adoptat o măsură asemănătoare, iar Suedia urmează să facă același lucru din toamna lui 2026.

Franța este prima țară din Europa care a interzis folosirea telefoanelor în timpul orelor, la clasele primare și gimnaziu, încă din 2018. În unele școli, elevii nu sunt însă obligați să predea telefoanelor. Le pot ține cu ei, dar nu au voie să le folosească În licee, regulile sunt și mai flexibile: decizia se ia la nivelul unității de învățământ.

În America Latină, Chile a adoptat o lege prin care elevii vor putea folosi telefoanele în clasă doar dacă au cerințe educaționale speciale, dacă au probleme medicale care necesită monitorizare sau în caz de urgență. În cazul elevilor de liceu, legea permite ca unitatea de învățământ să prevadă ,,spaţii, momente sau activităţi” în care telefonul să fie permis.