PSD acuză USR după condamnarea lui Clotilde: „S-a transformat, fără rușine, în partidul penalilor și condamnaților în funcții publice”

Social-democrații au acuzat USR că „s-a transformat, fără rușine, în partidul penalilor și condamnaților în funcții publice”, după ce Judecătoria Sectorului 1 București a condamnat-o luni pe Clotilde Armand (USR), fost primar al Sectorului 1, la un an de închisoare.

PSD atacă USR după sentința dată fostului edil, Clotilde Armand Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„USR a căzut în propria minciună!”, transmite PSD într-un comunicat în care îi critică pe reprezentanții formațiunii pentru modul în care reacționează după condamnarea lui Clotilde Armand.

Social-democrații susțin că situația demonstrează „duplicitatea” și „criza morală profundă” a USR, invocând atât condamnarea în primă instanță a lui Clotilde Armand, cât și situația președintelui USR, Dominic Fritz.

„După ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță și după ce președintele USR, condamnatul Fritz, și-a pierdut mandatul de primar din cauza conflictului de interese, USR își demonstrează din plin duplicitatea și criza morală profundă în care se află”, afirmă PSD.

PSD invocă rezoluția adoptată de USR în 2024

PSD amintește că, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, Biroul Național al USR ar fi adoptat în unanimitate o rezoluție referitoare la membrii partidului condamnați penal în primă instanță. Social-democrații susțin, totodată, că această rezoluție nu ar fi fost aplicată în cazul lui Clotilde Armand.

„Acum însă, în pofida condamnării primite de Clotilde Armand, nimeni din conducerea USR nu a dispus aplicarea rezoluției din 2024 și excluderea infractoarei din partid”, afirmă PSD.

Social-democrații mai acuză că, în trecut, USR ar fi cerut politicienilor altor partide să se retragă din funcții sau din viața politică înainte ca situațiile acestora să fie soluționate definitiv.

„PSD amintește că, ani la rând, USR a călcat în picioare prezumția constituțională de nevinovăție, cerând cu agresivitate politicienilor din alte partide «să facă pasul în spate», cu mult înainte de a fi judecați sau condamnați definitiv. Acum însă, falșii deontologi din USR fac scut în jurul penalilor și condamnaților din partidul lor și atacă orbește Justiția, instanțele de judecată și statul de drept din România”, se mai arată în comunicat.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare

Reacția vine după ce Judecătoria Sectorului 1 București a condamnat-o luni pe Clotilde Armand (USR), fost primar al Sectorului 1, la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a dispus însă amânarea aplicării pedepsei, iar decizia nu este definitivă.

Fostul edil al Sectorului 1 a criticat decizia și a susținut că dosarul reprezintă rezultatul unei acțiuni cu motivație politică.

„P.S. Și ca să fie limpede pentru cei care s-au grăbit să-mi încheie cariera politică: în baza acestei hotărâri, nu am în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile și nu ne intimidați. Nici pe mine, nici pe Dominic Fritz sau pe alt om care luptă împotriva unui stat capturat. Dimpotrivă. Ne faceți și mai hotărâți. P.P.S.: ANI a fost condusă la momentul plângerii de fratele unui pesedist din Ministerul Agriculturii. ANI este condusă acum de fostul consilier al lui Mihai Tudose (PSD)”, a scris Clotilde Armand, vicepreședinte USR, pe Facebook.

În aprile 2024, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie, fiind cercetată cu privire la proiectul pentru care s-a desemnat singură manager. Procurorii au acuzat-o că a obținut venituri brute lunare în valoare de peste 18 mii de lei, ca urmare a unor dispoziții pe care le-a emis.