Dominic Fritz, mesaj pentru PSD după promulgarea Legii ANI: „Tot nu votăm un guvern PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis sâmbătă că partidul său nu va vota un guvern PSD, după ce, cu o zi în urmă, a fost promulgată legea ANI, care un conține un amendament care va duce la încetarea mandatului său de primar în termen de 30 de zile.

Dominic Fritz spune că USR nu va vota un guvern PSD Foto: USR

„Bună dimineața! Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris liderul USR pe pagina sa de Facebook, sâmbătă.

Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, deși și-a menținut criticile formulate anterior în sesizarea de neconstituționalitate depusă la Curtea Constituțională.

Legea a trecut printr-un nou proces legislativ după ce CCR a decis, în august, eliminarea sintagmei referitoare la „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, însă a confirmat constituționalitatea prevederii potrivit căreia aleșii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Printre cele mai importante modificări se regăsește reintroducerea caracterului public al averilor demnitarilor. Începând cu 1 ianuarie 2027, Agenția Națională de Integritate va genera și publica fișe privind interesele financiare ale persoanelor vizate, acestea urmând să rămână disponibile pe site-ul instituției timp de cinci ani.

Totodată, legea stabilește că persoanele pentru care există decizii definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își vor pierde funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, dacă interdicția legală este încă aplicabilă. Pentru cazurile constatate după intrarea în vigoare a legii, încetarea mandatului va opera de la data rămânerii definitive a raportului ANI sau a hotărârii judecătorești.

Aceasta a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial. Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.