 Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării: „Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar” | adevarul.ro
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Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare, cu amânarea executării: „Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar”

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Judecătoria Sectorului 1 București a condamnat-o luni pe Clotilde Armand (USR), fost primar al Sectorului 1, la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a dispus însă amânarea aplicării pedepsei, iar decizia nu este definitivă.

Clotilde Armand
Clotilde Armand Foto: Inquam Photos / Saul Pop

„Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții. Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta”, a scris Clotilde Armand, vicepreședinte USR, luni după-amiază, pe Facebook.

„Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1”

Clotilde Armand a criticat decizia și a susținut că dosarul reprezintă rezultatul unei acțiuni cu motivație politică:

„Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă. Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel. Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt, inclusiv pentru că există foarte multe întrebări legate de parcursul acestui dosar. Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1. Înainte să se știe de materialul jurnaliștilor Recorder. Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte 'necunoscute' despre care voi vorbi la momentul potrivit”.

„S-au grăbit”

Fosta primăriță a Sectorului 1 a insistat că „ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică”.

„Am fost declarată `penală` de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice. S-au grăbit. Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică”, a transmis Armand în aceeași postare.

„Nu am nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile” 

În finalul mesajului, lidera USR a transmis că își va continua activitatea politică.

„P.S. Și ca să fie limpede pentru cei care s-au grăbit să-mi încheie cariera politică: în baza acestei hotărâri, nu am în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile și nu ne intimidați. Nici pe mine, nici pe Dominic Fritz sau pe alt om care luptă împotriva unui stat capturat. Dimpotrivă. Ne faceți și mai hotărâți. 
P.P.S.: ANI a fost condusă la momentul plângerii de fratele unui pesedist din Ministerul Agriculturii. ANI este condusă acum de fostul consilier al lui Mihai Tudose (PSD)”, a mai spus Clotilde Armand”.

Amintim că, în aprile 2024, fosta primariță de la Sectorul 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a fost trimisă în judecată în aprilie, fiind cercetată cu privire la proiectul pentru care s-a desemnat singură manager. Procurorii au acuzat-o că a obținut venituri brute lunare în valoare de peste 18 mii de lei, ca urmare a unor dispoziții pe care le-a emis.  

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