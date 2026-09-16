Țara care își plătește cetățenii pentru a citi cel puțin 15 minute pe zi. Măsura, menită să combată fenomenul „doomscrolling”

Singapore își plătește cetățenii pentru a citi cel puțin 15 minute pe zi, într-un efort de a combate fenomenul „doomscrolling”. Acesta se referă la derularea compulsivă a fluxurilor de știri și a postărilor de pe rețelele sociale.

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Potrivit The Guardian, în cadrul programului, cititorii primesc puncte care pot fi transformate în câțiva cenți. Pentru a primi 1 dolar singaporez (0,68 euro), participanții trebuie să înregistreze 50 de sesiuni zilnice de lectură pe un site al guvernului.

O sesiune de cel puțin 15 minute este recompensată cu 20 de monede virtuale, iar pentru a primi un dolar sunt necesare 1.000 de monede. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi.

Șefa Consiliului Național al Bibliotecilor, Melissa Tam, a declarat că obiceiurile de lectură pe termen lung se formează prin pași mici și ușor de realizat.

„Trăim într-o lume în care avem la dispoziție o cantitate uriașă de conținut, informații și stimuli. În orice moment, putem derula sute de titluri, viziona un videoclip sau obține un rezumat despre aproape orice”, a declarat ea pentru Straits Times.

„Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante. Așa că începem cu un obiectiv simplu: citiți doar 15 minute pe zi. În autobuz, înainte de culcare sau în timpul prânzului.”

Guvernul analizează modalități de a reduce efectele nocive ale rețelelor sociale asupra tinerilor singaporezi, inclusiv prin introducerea unei limite zilnice de utilizare.

Un studiu recent a arătat că doomscrolling-ul și dependența se numără printre cele mai frecvente efecte negative ale rețelelor sociale asupra tinerilor.

Nu este neobișnuit ca guvernul din Singapore să folosească stimulente financiare pentru a încerca să influențeze comportamentul cetățenilor. Printre inițiativele anterioare axate pe sănătate s-au numărat vouchere oferite pentru mersul pe jos și premii pentru atingerea unor obiective zilnice de pași.

În ciuda preocupărilor guvernului privind lectura, elevii singaporezi în vârstă de 15 ani s-au clasat recent pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește lectura, în cadrul testării PISA 2025, depășind China și Taiwan.