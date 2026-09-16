Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”

O conversație telefonică tensionată dintre Regele Charles și Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, este dezvăluită după aproape 30 de ani. Spencer susține că, în zilele de după moartea Dianei, actualul monarh britanic i-ar fi spus că lumea o va uita în curând, în timpul unei dispute legate de participarea Prinților William și Harry la cortegiul funerar.

Contele, Diana și Charles la petrecerea aniversară de 21 de ani a contelui, în 1985 Foto: getty images

Dezvăluirea apare în volumul de memorii „Swan Song: Diana, My Sister”, semnat de Charles Spencer, al nouălea conte Spencer și fratele mai mic al Dianei. Cartea urmează să fie publicată la nivel internațional săptămâna viitoare, iar fragmentele sunt publicate în exclusivitate de Daily Mail.

Spencer afirmă că volumul are scopul de a corecta ceea ce consideră a fi informații neadevărate despre sora sa și despre evenimentele care au urmat morții acesteia.

Disputa privind participarea lui William și Harry la funeralii

Potrivit relatării lui Charles Spencer, conflictul cu Regele Charles a izbucnit în zilele dinaintea funeraliilor Dianei, în jurul deciziei ca William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, să meargă în spatele sicriului mamei lor în timpul procesiunii funerare.

Spencer susține că s-a opus acestei decizii, considerând că Diana nu și-ar fi dorit ca fiii ei să treacă printr-o asemenea experiență publică. În carte, el povestește că un înalt reprezentant al reginei Elisabeta a II-a i-a comunicat că cei doi prinți urmau să participe la cortegiul funerar.

„Asta nu se va întâmpla”, ar fi răspuns Spencer.

La scurt timp, potrivit relatării sale, a fost sunat de Prințul Charles, care i-ar fi amintit că el însuși mersese în cortegiul funerar al lordului Mountbatten, în 1979.

Lordul Mountbatten, străunchiul lui Charles, fusese asasinat în Irlanda de Nord, iar prințul participase la funeraliile sale când avea 30 de ani.

Spencer susține că i-a atras atenția lui Charles asupra diferenței de vârstă: William și Harry erau încă adolescenți și copii.

„O vom uita destul de curând”

Potrivit lui Charles Spencer, discuția a devenit foarte tensionată după această observație.

Fratele Dianei scrie că Prințul Charles „a luat-o razna” și a continuat să vorbească furios, în timp ce el nu l-a întrerupt.

Spencer afirmă că, după o pauză în conversație, Charles ar fi făcut o afirmație pe care el a interpretat-o drept o expresie a resentimentelor față de fosta sa soție și a surprinderii provocate de amploarea reacției publice la moartea ei.

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„O vom uita destul de curând”, i-ar fi spus Charles, potrivit relatării lui Spencer.

Fratele Dianei afirmă că a fost atât de surprins de cuvintele auzite încât a avut nevoie de câteva secunde înainte să răspundă.

„Nu-mi vine să cred că tocmai ai spus asta”, ar fi replicat Spencer, după care a încheiat conversația.

Prințesa Diana și regele Charles Foto: Getty Images

Relatarea este prezentată în carte ca perspectiva personală a lui Charles Spencer asupra discuției. Daily Mail notează că afirmațiile fac parte din memoriile sale și nu reprezintă o relatare confirmată independent a conversației private.

Diana a murit în 1997

Prințesa Diana a murit la 31 august 1997, într-un accident de mașină produs la Paris. Avea 36 de ani. Moartea sa a provocat o reacție uriașă în Marea Britanie și în întreaga lume.

Funeraliile au avut loc pe 6 septembrie 1997, la Westminster Abbey. William și Harry au mers atunci în spatele sicriului mamei lor, alături de Charles Spencer, Prințul Charles și Prințul Philip.

Charles Spencer a susținut la funeralii un discurs devenit una dintre cele mai cunoscute intervenții publice despre sora sa. Procesiunea funerară prin centrul Londrei a fost urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.

Aproape trei decenii mai târziu, memoriile lui Spencer readuc în atenție tensiunile dintre Diana și Charles și evenimentele care au urmat morții prințesei.

Cartea lui Charles Spencer, publicată săptămâna viitoare

„Swan Song: Diana, My Sister” urmează să fie publicată la nivel internațional marți, 22 septembrie. Volumul este prezentat ca o relatare personală a lui Charles Spencer despre sora sa, relația acesteia cu familia regală și perioada care a urmat morții ei.

Potrivit Daily Mail, cartea conține și alte afirmații despre căsnicia Dianei cu Charles și despre evenimentele din jurul funeraliilor din 1997.

Apariția volumului este însoțită și de un incident neobișnuit. Publicația britanică relatează că poliția din Țările de Jos investighează furtul a patru exemplare ale cărții dintr-un camion care transporta mii de volume.

Cărțile au fost ambalate în plastic negru, pentru a le ascunde conținutul. Camionul ar fi fost spart după ce a fost parcat peste noapte, în timp ce șoferul dormea în cabină.