 Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate rivaliza cu Mykonos | adevarul.ro
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Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate rivaliza cu Mykonos

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Plaje cu ape turcoaz, case albe, biserici cu cupole albastre și apusuri spectaculoase. Toate acestea se găsesc pe o insulă grecească despre care încă nu au auzit foarte mulți turiști. Destinația poate rivaliza cu Mykonos, însă este mult mai liniștită și mai accesibilă.

Este vorba despre Astypalea, o mică insulă din Marea Egee, în formă de fluture, prezentată de The Sun drept „unul dintre secretele bine păstrate ale Greciei”. Spre deosebire de destinații precum Mykonos sau Santorini, insula nu este dominată de aglomerație și prețuri foarte ridicate.

Astypalea, o mică insulă din Marea Egee
Foto: Shutterstock

O alternativă la Mykonos și Santorini

În centrul insulei se află Chora, așezarea construită pe un deal, deasupra căreia se ridică un castel venețian. În apropiere pot fi admirate opt mori de vânt cu acoperișuri roșii, care completează imaginea specifică insulelor grecești. Unul dintre cele mai cunoscute obiective este biserica Panagia Portaitissa, construită în 1762, în apropierea castelului.

Insula secretă a Greciei care seamănă cu Mykonos, dar fără aglomerație și prețuri uriașe
Insula secretă a Greciei care seamănă cu Mykonos, dar fără aglomerație și prețuri uriașe Foto: Pexels

Plaje cu ape turcoaz și sate pitorești

Turiștii care ajung pe insulă pot descoperi mai multe plaje și zone de coastă. Printre acestea se află Livadi, o zonă aflată în apropiere de Chora, cunoscută pentru plaja sa și peisajele spectaculoase.

Maltezana, aflată la aproximativ opt kilometri de Chora, este o altă zonă populară pentru cei care vor să petreacă timp pe malul mării. În nord-estul insulei se află Vathi, o zonă mai retrasă, potrivită pentru turiștii care caută liniște.

În apropiere poate fi vizitată și Peștera Drakos, una dintre atracțiile naturale ale insulei.

Dincolo de plaje și peisaje, Astypalea este promovată și pentru gastronomia locală. Restaurantele și tavernele oferă preparate tradiționale grecești, într-un cadru mult mai liniștit decât cel întâlnit în zonele turistice consacrate.

Pentru cei care vor să evite stațiunile foarte aglomerate, combinația dintre plaje, sate tradiționale și restaurante locale reprezintă una dintre principalele atracții ale insulei.

O excursie în Naxos, o altă variantă

Vacanța în Astypalea poate fi combinată și cu o excursie în Naxos. Călătoria cu feribotul durează aproximativ patru ore. Printre atracțiile cunoscute ale insulei Naxos se află Portara, monumentul devenit unul dintre simbolurile destinației. Construcția templului a început în jurul anului 530 î.Hr., însă proiectul nu a fost finalizat.

Prin urmare, Astypalea rămâne astfel o alternativă pentru turiștii care caută peisajele spectaculoase ale Greciei, dar vor să evite aglomerația din Mykonos și Santorini. Insula combină plajele cu ape turcoaz, arhitectura tradițională și un ritm de vacanță mai liniștit.

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