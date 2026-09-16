A murit Noja Paladia, cea mai în vârstă persoană din România, la 111 ani

Noja Paladia, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării, a murit miercuri, 16 septembrie, la vârsta de 111 ani.

Noja Paladia Foto: Facebook/Orașul Cugir

Anunțul a fost făcut de Primăria orașului Cugir, care a transmis, într-o postare emoționantă, că Noja Paladia „a traversat mai bine de un secol de istorie, marcând comunitatea locală prin demnitate, credință și o longevitate excepțională”.

„Născută la 20 iulie 1915, doamna Paladia Noja a traversat mai bine de un secol de istorie, marcând comunitatea locală prin demnitate, credință și o longevitate excepțională.

Parcursul său de viață a primit reconfirmarea riguroasă a organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG), care a inclus-o în topul global al celor mai longevive persoane în viață și a atestat-o drept cea mai vârstnică persoană din regiunea Balcanilor.

Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii.

Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele.

Plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului dar și a României. Transmitem un pios omagiu unei vieți excepționale care a devenit un reper de continuitate și tărie sufletească.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i păstreze amintirea veșnică!”

Potrivit autorităților locale, Noja Paladia locuia în continuare în propria casă și beneficia de sprijinul permanent al familiei. Fiica sa, în vârstă de 76 de ani, i-a fost alături în permanență, iar ceilalți membri ai familiei s-au implicat în îngrijirea sa.

Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie 2026, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice.

În acest moment, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață recent, la data de 27 mai 2026, la vârsta de 112 ani și 351 de zile.