Chestionarul Washingtonului: România intră într-un nou examen strategic american

Documentul transmis de administrația americană aliaților NATO poate părea, la prima vedere, încă un exercițiu birocratic al Pentagonului. În realitate, întrebările sunt suficient de precise pentru a sugera ceva mai important: Washingtonul încearcă să stabilească nu doar cât valorează militar fiecare aliat, ci și cât de util este acesta politic, economic și operațional pentru Statele Unite. Iar această evaluare are loc exact în momentul în care Pentagonul își revizuiește prezența militară în Europa.

Foto: ChatGPT

Existența chestionarului a fost relatată inițial de Bloomberg și ulterior confirmată și documentată de alte publicații. Documentul, intitulat „Questions for NATO Allies & Other Key Stakeholders”, are trei pagini și întreabă, printre altele, dacă un stat a susținut public prioritățile de politică externă ale SUA, dacă a impus restricții utilizării bazelor sale de către forțele americane, dacă este dispus să elimine asemenea restricții și dacă achiziționează armament de la industria americană. Apare inclusiv întrebarea dacă aliatul s-a aliniat abordării americane descrise drept „strong, clear, and quiet”.

Privite separat, întrebările nu sunt revoluționare. Statele Unite și-au evaluat întotdeauna aliații, au negociat accesul la baze și au urmărit împărțirea costurilor. Ceea ce este diferit acum este faptul că toate aceste criterii sunt adunate în aceeași fișă de evaluare, într-un moment în care Washingtonul decide cum va arăta dispozitivul său militar european în următorii ani.

Nu mai este suficient să fii aliat. Trebuie să demonstrezi că ești un aliat util

Aici se află schimbarea de paradigmă.

Pentru aproape opt decenii, prezența militară americană în Europa a fost construită în primul rând pornind de la geografie, amenințare și necesitățile operaționale ale NATO. Germania era importantă pentru infrastructura logistică, Italia pentru Mediterana, Marea Britanie pentru Atlantic și descurajarea nucleară, iar după extinderea NATO, Polonia și România au devenit tot mai importante pentru flancul estic.

Administrația Trump introduce însă o dimensiune mult mai tranzacțională. Geografia continuă să conteze, dar alături de ea apar alte întrebări: Cât plătește aliatul? Cumpără armament american? Permite folosirea bazelor fără restricții politice? Sprijină public politica Washingtonului?

Bloomberg însuși plasează documentul în contextul posibilelor ajustări ale prezenței militare americane, iar Pentagonul desfășoară o analiză de șase luni a bazelor și dispozitivului militar din Europa în cadrul conceptului prezentat de secretarul Apărării Pete Hegseth drept „NATO 3.0”: europenii trebuie să preia mai mult din propria apărare, cu un sprijin american mai limitat.

Aceasta nu înseamnă automat că Washingtonul va retrage soldați din țările care dau răspunsurile „greșite”. Un oficial european citat în relatările despre document sublinia tocmai că acesta nu condiționează explicit prezența militară americană de loialitatea politică. Dar faptul că asemenea întrebări sunt introduse în procesul de evaluare este, în sine, semnificativ.

Pentru prima dată într-o asemenea manieră explicită, valoarea unui aliat riscă să fie măsurată printr-o combinație de geografie + cheltuieli militare + acces operațional + achiziții americane + compatibilitate politică.

România are cărți bune, dar trebuie să știe să le joace

Pentru București, chestionarul este mult mai important decât pare.

România are un avantaj pe care nicio campanie diplomatică nu îl poate fabrica: geografia. Suntem la Marea Neagră, la frontiera războiului din Ucraina, în apropierea gurilor Dunării și pe una dintre direcțiile strategice care leagă Europa Centrală de regiunea pontică.

În același timp, NATO se confruntă chiar acum cu incidente aeriene și cu drone pe flancul estic. Pe 12 august, Consiliul Nord-Atlantic a discutat încălcările recente ale spațiului aerian din Polonia și România și a reafirmat necesitatea întăririi apărării de la Baltică până la Marea Neagră.

În această ecuație trebuie citite facilitățile militare americane și aliate din România, infrastructura de la Mihail Kogălniceanu, sistemul Aegis Ashore de la Deveselu, bazele aeriene, porturile și infrastructura logistică ce poate susține deplasarea forțelor spre flancul estic.

Dar geografia singură nu mai garantează nimic.

Chiar în România, procesul de revizuire strategică americană este urmărit cu îngrijorare. Libertatea relata la începutul lunii august că Pentagonul analizează cum poate păstra o descurajare credibilă împotriva Rusiei și, simultan, să mute mai multe resurse spre Indo-Pacific pentru competiția cu China.

Aceasta este dilema fundamentală a Washingtonului: Europa cere menținerea Americii, Asia cere tot mai multă Americă, iar resursele militare nu sunt infinite.

România trebuie, prin urmare, să demonstreze că prezența americană aici nu reprezintă o favoare făcută Bucureștiului, ci un multiplicator strategic pentru Statele Unite și NATO.

Bazele militare devin parte din negociere

Poate cea mai sensibilă secțiune a chestionarului este cea referitoare la accesul american la baze.

Washingtonul întreabă ce restricții au impus aliații asupra utilizării bazelor și zborurilor militare americane și dacă sunt dispuși să le reducă sau să le elimine. Întrebarea trebuie citită în contextul tensiunilor produse de războiul cu Iranul, când unele state europene au limitat utilizarea teritoriului sau infrastructurii lor pentru anumite operațiuni americane.

Aceasta schimbă subtil natura discuției.

O bază americană nu mai este evaluată numai prin lungimea pistei, capacitatea depozitelor, apărarea antiaeriană sau proximitatea față de teatrul de operații. Contează și libertatea politică de utilizare a acelei infrastructuri în timpul unei crize.

Pentru România, aceasta este o problemă delicată. Bucureștiul trebuie să ofere Washingtonului predictibilitate operațională fără a transforma găzduirea trupelor americane într-un cec în alb pentru operațiuni care pot depăși obligațiile NATO sau interesele directe ale României.

Este una dintre cele mai dificile ecuații ale relației bilaterale: cum rămâi un aliat militar extrem de util fără să renunți la propria suveranitate decizională?

Mai apare ceva: industria americană de apărare

Chestionarul introduce și o dimensiune comercială care nu trebuie minimalizată.

Washingtonul vrea să știe dacă aliații cumpără echipamente de la contractorii americani și dacă s-au opus reglementărilor care îngreunează contractele cu firmele SUA. Relatările despre document confirmă explicit existența acestor întrebări.

Nu este întâmplător.

La summitul NATO de la Ankara din iulie, Casa Albă a prezentat creșterea cheltuielilor europene pentru apărare inclusiv drept o oportunitate pentru industria americană. Au fost anunțate proiecte și acorduri industriale, inclusiv în domeniul PAC-3 și ATACMS.

Apare astfel o tensiune care va deveni tot mai vizibilă.

Europa dorește autonomie industrială, producție locală și programe comune finanțate din bani europeni. Washingtonul dorește ca majorarea spectaculoasă a bugetelor europene pentru apărare să rămână și o piață importantă pentru industria americană.

România se găsește exact la intersecția celor două politici.

Bucureștiul are nevoie de tehnologie americană și de interoperabilitate NATO, dar are nevoie și de transfer tehnologic, producție locală, muniție fabricată în România și refacerea propriei industrii de apărare. A cumpăra exclusiv din exterior poate rezolva necesitatea militară imediată, dar nu rezolvă vulnerabilitatea industrială într-un război lung.

Prin urmare, răspunsul inteligent nu este „american sau european”, ci american și european, cu producție în România ori de câte ori este posibil.

Cel mai controversat criteriu: sprijinul politic

Mult mai sensibilă este întrebarea dacă statul respectiv a susținut public politica externă americană.

Aici documentul trece din zona militară în cea politică.

Un aliat NATO are obligații stabilite prin tratat. Nu are însă obligația de a susține automat fiecare operațiune sau fiecare decizie de politică externă a administrației aflate temporar la Washington.

Tocmai această confuzie a produs reacții în Europa. Un oficial al unui stat NATO citat de Al Jazeera observa că administrația americană amestecă problemele NATO cu operațiuni militare unilaterale ale SUA, în special în Orientul Mijlociu.

Un parlamentar estonian a descris chestionarul drept un „stress test” inutil într-un moment în care orice imagine de dezbinare a NATO poate fi exploatată de Moscova sau Beijing.

Și aici se află riscul strategic al întregului exercițiu.

Dacă prezența militară americană începe să fie percepută drept recompensă pentru compatibilitatea politică cu administrația de la Washington, atunci garanția de securitate riscă să pară mai puțin instituțională și mai mult tranzacțională.

Iar exact această percepție ar putea fi exploatată de Rusia.

România nu trebuie să răspundă defensiv

Pentru București, termenul de 28 august nu ar trebui tratat ca termenul administrativ pentru completarea unui formular.

Ar trebui tratat ca o mică negociere strategică cu Washingtonul.

România trebuie să arate ce oferă: poziție la Marea Neagră, acces spre Ucraina și Republica Moldova, infrastructură aeriană și navală, facilități pentru forțele americane, investiții proprii în apărare și disponibilitate pentru interoperabilitate.

Dar ar trebui să spună și ce dorește: predictibilitatea prezenței americane, consolidarea apărării aeriene și antirachetă, protejarea infrastructurii critice de la Marea Neagră, prepoziționarea de echipamente și muniții, investiții industriale și transfer tehnologic.

Există, de altfel, semnale că statele estice au înțeles deja logica noii administrații. Bloomberg relata pe 21 august că aliații estici analizează modalități de a reduce costurile suportate de SUA pentru bazele americane, tocmai pentru a face menținerea prezenței militare mai atractivă pentru Washington.

Aceasta este probabil direcția în care se îndreaptă relația transatlantică: mai puține formule sentimentale despre „parteneriatul strategic” și mai multe calcule despre cine oferă ce, cât costă și ce avantaj militar produce.

Pentru România, această schimbare nu trebuie să fie neapărat o veste proastă. Din contră, dacă Washingtonul începe să privească NATO prin prisma utilității strategice, poziția României la Marea Neagră poate deveni mai valoroasă, nu mai puțin valoroasă.

Dar există o condiție: Bucureștiul trebuie să transforme geografia în capacitate militară și infrastructură. O țară nu devine indispensabilă doar pentru că se află într-un loc important pe hartă. Devine indispensabilă atunci când acel loc poate fi folosit rapid, sigur și eficient într-o criză.

Chestionarul american trebuie citit tocmai în această cheie. Washingtonul nu întreabă doar cine îi este prieten. Își face inventarul aliaților înainte de a decide unde își păstrează forțele, unde investește și de unde poate muta resurse către Indo-Pacific.

Iar pentru România, întrebarea importantă nu este dacă va trece un presupus „test de loialitate”. Întrebarea este dacă va reuși să demonstreze că, într-o Europă în care prezența americană va deveni mai selectivă, Marea Neagră și România sunt prea importante strategic pentru a fi puse pe lista reducerilor.

Post Scriptum: Din relatările care îl citează (chestionarul) direct, din discuțiile cu colegii americani de la NDU, etc. am reconstruit cu certitudine următoarele întrebări/teme: