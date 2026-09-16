 O româncă și partenerul ei, uciși de îngrijitorul familiei, în Portugalia. Ce a făcut cu trupurile lor și cum a încercat să ascundă crima | adevarul.ro
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O româncă și partenerul ei, uciși de îngrijitorul familiei, în Portugalia. Ce a făcut cu trupurile lor și cum a încercat să ascundă crima

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O româncă în vârstă de 62 de ani și partenerul ei francez, un fost campion de raliuri în vârstă de 79 de ani, au fost găsiți morți în locuința lor din Algarve, Portugalia. Trupurile celor doi au fost ascunse într-o cisternă cu apă de pe proprietate. Principalul suspect este un cetățean brazilian care lucra ca îngrijitor al cuplului de aproximativ șapte ani.

Jean-Marie Grenier și partenera sa româncă, Milena
Jean-Marie Grenier și partenera sa româncă, Milena Foto: sursa: FB

Victimele sunt Jean-Marie Grenier, în vârstă de 79 de ani, și partenera sa româncă, Milena, în vârstă de 62 de ani. Cei doi locuiau de mai mulți ani în Portugalia, în vila lor din Odiaxere, în apropiere de Lagos, în regiunea Algarve. Trupurile lor au fost descoperite de poliție, după ce au fost alertate cu privire la dispariția celor doi.

Victimele au fost lovite cu un obiect contondent

Potrivit Poliției Judiciare portugheze, primele informații ale anchetei indică faptul că victimele au fost atacate cu un obiect contondent. Loviturile le-au provocat răni grave care au dus la moarte. După atac, suspectul a târât trupurile celor doi într-o cisternă cu apă aflată pe proprietate, în încercarea de a le ascunde.

Casa unde locuiau cei doi
Casa unde locuiau cei doi Foto: Facebook

Anchetatorii susțin că bărbatul a încercat chiar să accelereze descompunerea cadavrelor folosind produse chimice. Scoaterea trupurilor din cisternă s-a dovedit o operațiune dificilă. Din cauza locului în care au fost  ascunse și a stării în care se aflau, intervenția a fost lungă și complexă și a necesitat sprijinul pompierilor din Lagos.

Suspectul lucra pentru cuplu de aproximativ șapte ani

Poliția l-a arestat pe un bărbat de 45 de ani, cetățean brazilian, identificat de presa locală drept Natalino Cordeiro. Acesta lucra ca îngrijitor al cuplului și a locuit împreună cu cei doi. Potrivit informațiilor publicate în presa portugheză, bărbatul era angajat de aproximativ șapte ani.

El a fost angajat după ce Jean-Marie Grenier și partenera sa fuseseră victimele unui jaf violent, rolul său fiind tocmai acela de a avea grijă de proprietate și de siguranța celor doi.

O vecină a cuplului, Nedia Goncalvez, a povestit că îl cunoștea pe îngrijitor și că nu și-ar fi imaginat că acesta ar putea fi implicat într-o crimă atât de violentă.

„Uneori se enerva, mai ales pe soție. Lumea spunea că ea era foarte zgârcită când venea vorba să plătească pentru munca depusă. Dar nu m-aș fi gândit niciodată. Vorbea mereu frumos despre ei”, a povestit Nedia Goncalvez, potrivit surinenglish.

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Mărturia vecinei sugerează că între îngrijitor și cuplu existau uneori tensiuni legate de bani, însă autoritățile nu au stabilit oficial că acesta ar fi fost motivul crimei.

Anchetatorii au fost alertați, se pare, de un prieten al suspectului. Potrivit informațiilor apărute, acesta i-a povestit prietenului său ce se întâmplase. Prietenul său a alertat, ulterior, autoritățile.

Avea bani și obiecte de valoare asupra lui

Suspectul a fost găsit în apropierea locuinței cuplului de către polițiști.La momentul arestării, asupra lui s-ar fi găsit o sumă considerabilă de bani și mai multe obiecte de valoare despre care anchetatorii cred că aparțineau victimelor.

Poliția Judiciară portugheză a precizat că bărbatul este suspectat de două infracțiuni de omor calificat și profanare de cadavru. Suspectul nu avea antecedente penale cunoscute.

El a fost prezentat în fața unui judecător sâmbătă, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv. Ancheta penală continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs dubla crimă.

Cine era Jean-Marie Grenier

Jean-Marie Grenier era cunoscut în Franța și Portugalia pentru activitatea sa în lumea automobilismului. Francezul a fost unul dintre câștigătorii Raliului Quercy, o competiție auto desfășurată în departamentul francez Lot și inclusă în Cupa Franței de Raliuri.

Grenier a câștigat ediția din 1976, chiar în anul în care competiția a fost înființată și se numea încă Ronde du Quercy. El a concurat atunci la volanul unui Alpine-Renault A310.

În anul următor, pilotul francez a terminat competiția pe locul al doilea.

Printre foștii câștigători ai Raliului Quercy s-a numărat și Didier Auriol, legenda raliurilor franceze și primul pilot din Franța care a devenit campion mondial de raliuri, în 1994.

Clubul Automobilistic din Algarve i-a adus un omagiu după moartea sa.

„Clubul Automobilistic din Algarve transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Jean-Marie Grenier, pilot francez care locuia în Algarve de mulți ani. A fost unul dintre primii concurenți care au contribuit la dezvoltarea Trofeului Regional de Raliuri din Sud, fiind unul dintre piloții care au participat la sezonul inaugural, în 1998, cu un Citroen CX”, au mai transmis reprezentanții clubului.

Jean-Marie Grenier lucra ca osteopat și, potrivit informațiilor publicate după moartea sa, administra o clinică de osteopatie chiar din locuința sa din Algarve.

Poliția Judiciară portugheză a precizat că victimele erau antreprenori în domeniul sănătății și că locuiau în Portugalia de mai mulți ani.

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