 Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult decât un loc de muncă” | adevarul.ro
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Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult decât un loc de muncă”

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O profesoară titulară a decis să renunțe la catedră după mai bine de 20 de ani în învățământ. Cadrul didactic spune că stresul acumulat în ultimii ani a ajuns să-i afecteze viața personală, somnul și sănătatea. Profesoara susține că a luat această decizie după ce a realizat că, dacă rămâne în sistem, riscă să piardă mai mult decât un loc de muncă.

Profesoara pleacă din învățământ
Profesoara pleacă din învățământ Foto: Shuterstock

„Sunt profesoară titulară pe post. Cu toate acestea, nu voi mai preda. Am ajuns să constat că școala nu mai rămânea la școală. O luam cu mine acasă, în familie. În nopțile fără somn, în weekenduri. Am început să mă enervez din lucruri mărunte, să fiu mereu tensionată, să simt că nu mă mai recunosc. Nicio profesie nu merită să îți consume sănătatea fizică și echilibrul psihic până în punctul în care nu te mai poți bucura de viața ta”, a transmis profesoara pentru site-ul educațional „La Tablă”

Aceasta spune că a făcut un set de analize și că atunci a realizat cât de mult o afectează situația. „Am făcut un set de analize și am realizat că, dacă rămân, risc să pierd mult mai mult decât un loc de muncă. De aceea plec. M-am înscris deja la cursuri de specializare într-un alt domeniu și mă pregătesc să închid un capitol important din viața mea profesională”, susține cadrul didactic.

Profesoara insistă că nu este vorba despre o decizie luată din impuls sau din comoditate.

„Nu iau această decizie din impuls și nici din comoditate. Dimpotrivă. Plec dintr-o profesie pe care am ales-o cu convingere și pe care am practicat-o cu responsabilitate mai bine de două decenii”, spune aceasta.

Cele trei motive pentru care spune că pleacă

Profesoara afirmă că, în ultima perioadă, se discută tot mai mult despre lipsa cadrelor didactice și despre posturile care rămân neocupate. În opinia sa, experiența celor care părăsesc sistemul trebuie luată în calcul atunci când sunt căutate explicații.

„Eu pot vorbi doar despre motivele mele. Sunt trei. Și cred că ele explică de ce tot mai mulți profesori buni aleg să plece”, explică profesoara.

Primul motiv invocat de profesoară este modul în care spune că sunt tratați profesorii.

„Profesorii au ajuns să fie tratați ca o problemă, nu ca o resursă. În ultimii ani, sentimentul dominant nu a fost cel de respect, ci de desconsiderare. Ni s-au promis lucruri care nu s-au materializat sau au fost aplicate incoerent. Regulile s-au schimbat din mers. Deciziile importante au fost luate fără consultarea celor care lucrează efectiv în școli. Birocrația a crescut continuu, iar timpul destinat elevilor a fost înghițit de hârtii, rapoarte, platforme și proceduri”, susține profesoara. 

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Ea reclamă și faptul că profesorii sunt considerați responsabili pentru numeroasele probleme ale sistemului, fără să aibă suficiente instrumente pentru a le rezolva.

„Mai grav este că profesorii sunt chemați să răspundă pentru toate problemele educației, dar au foarte puțină putere reală de a schimba ceva. Când un sistem își consumă oamenii cu sarcini administrative inutile, cu decizii contradictorii și cu lipsa unei direcții clare, apare inevitabil întrebarea: de ce să mai rămâi?”, spunea aceasta.

În opinia sa, problema nu este reprezentată doar de salariu.

„Nu salariul este singura problemă. Problema cea mai gravă este sentimentul că munca ta nu mai este respectată și că experiența ta nu mai contează”, spune cadrul didactic. 

„Siguranța din școli s-a deteriorat alarmant”

Al doilea motiv invocat este siguranța din școli. Profesoara spune că acesta este aspectul care o îngrijorează cel mai mult.

„Siguranța din școli s-a deteriorat alarmant. Acesta este motivul despre care se vorbește cel mai puțin și care mă îngrijorează cel mai mult. În ultimul an școlar am asistat la situații pe care nu mi le-aș fi imaginat la începutul carierei. Elevi care au venit la școală cu obiecte periculoase. Elevi pentru care au fost folosite spray-uri în clasă. Elevi care simulau că trag cu arme de jucărie spre profesori. Colege insultate de copii și, uneori, chiar de părinți. Nu sunt cazuri izolate”, spune ea.

„Prețul plătit pentru tot stresul este sănătatea”

Al treilea motiv este sănătatea, profesoara spunând că stresul acumulat a ajuns să-i afecteze viața de zi cu zi.

„Prețul plătit pentru tot stresul resimțit și toate problemele este sănătatea. Acesta este motivul decisiv pentru mine. Am ajuns să constat că școala nu mai rămânea la școală. O luam cu mine acasă, în familie. În nopțile fără somn, în weekenduri. Nicio profesie nu merită să îți consume sănătatea fizică și echilibrul psihic până în punctul în care nu te mai poți bucura de viața ta”, concluzionează profesoara. 

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