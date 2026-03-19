Nicușor Dan spune că România nu a negociat cu SUA permisiunea pentru utilizarea bazelor militare: „A fost o nevoie a aliatului nostru”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România nu a negociat cu Statele Unite permisiunea acordată pentru utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării. Șeful statului a explicat că solicitarea a venit din partea aliatului american, iar Bucureștiul a răspuns rapid acestei nevoi.

Întrebat dacă România a primit ceva în schimb, în afară de consolidarea securității, Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu SUA s-au desfășurat pe mai multe componente, însă nu au avut caracterul unei negocieri directe.

„Una sau două dintre ele întăresc scutul de la Deveselu, ceea ce reprezintă o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europă pe care o apără. Avem o discuție în curs cu SUA, dar nu a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o”, a declarat președintele.

„Totul este o negociere, dar nu discutăm public detalii”

Nicușor Dan a subliniat că, în general, relațiile internaționale presupun negocieri continue, fie că este vorba despre NATO, Ucraina sau Statele Unite, însă nu a oferit detalii despre discuțiile aflate în desfășurare.

„Noi deja am primit ceva. Scutul de la Deveselu are o componentă suplimentară care îl ajută. Dar nu voi explica negocieri în curs, discuții în curs, în spațiul public”, a adăugat președintele.

Întrebat dacă poate garanta că România va ieși bine din aceste discuții, Nicușor Dan a răspuns:

„A ieșit deja foarte bine”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a avut, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles.

Întrebat dacă mai funcționează buna relație cu SUA, în condițiile în care Donald Trump este dezamăgit de o parte dintre aliați pentru că nu l-au sprijinit în securizarea traficului din strâmtoarea Ormuz, șeful NATO a răspuns:

„Împreună cu aliații de pe tot teritoriul NATO, suntem de acord că este esențial ca Iranul să nu dețină capacități nucleare sau de rachete balistice. Statele Unite acționează practic pentru a reduce aceste capacități ale Iranului. Este un aspect vital pentru Israel; un Iran cu capacități nucleare ar reprezenta o amenințare extrem de gravă pentru Israel, pentru întregul Orient Mijlociu și pentru Europa”.