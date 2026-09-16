Italia elimină taxa auto pentru 14,5 milioane de mașini și motociclete. Impactul bugetar este de peste 2 miliarde de euro

Italia a decis miercuri, 16 septembrie, să elimine taxa auto pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete, o măsură care ar urma să coste bugetul de stat, deja sub presiune, peste 2 miliarde de euro.

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Decizia vine în contextul în care guvernul caută modalităţi de a-şi spori popularitatea înaintea alegerilor legislative de anul viitor, scrie Agepres.

Coaliţia conservatoare a premierului Italiei, Giorgia Meloni, se află în urma opoziţiei de centru-stânga în sondaje şi se confruntă cu presiuni din partea Viitorului Naţional (Futuro Nazionale, FN), un nou partid de extremă-dreapta condus de Roberto Vannacci, care câştigă constant teren.

„Astăzi, guvernul elimină una dintre taxele cele mai detestate de italieni”, a subliniat Meloni într-un comunicat emis de biroul său, referindu-se la aşa-numitul „bollo auto”.

În 2027, măsura ar urma să coste statul italian 2,36 miliarde de euro, în condițiile în care datoria publică este estimată la aproape 139% din PIB. Coaliția de guvernare susține scutirea de taxe auto, în timp ce criticii o consideră o tentativă de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la combustibili.

„Este ca şi cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a declarat Rossano Sasso, un consilier apropiat al lui Vannacci.

Preţurile combustibililor în Italia sunt în creştere de câteva luni, ca urmare a conflictului dintre SUA şi Iran care perturbă aprovizionarea la nivel mondial, obligând guvernul să cheltuiască până acum 2,8 miliarde de euro pentru a finanţa reducerea accizelor.