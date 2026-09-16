O destinație iubită și căutată de turiști a devenit o problemă pentru cei care trăiesc acolo. Este vorba despre Vieste, una dintre cele mai cunoscute destinații din sudul Italiei. Localnicii reclamă că tot mai multe apartamente sunt transformate în spații de cazare turistică, iar găsirea unei chirii pe tot parcursul anului a devenit aproape imposibilă.

Destinație iubită de turiști, tot mai greu de locuit pentru localnici Foto: Pexels

Vieste este una dintre destinațiile turistice importante din Puglia, localitate cunoscută pentru plajele sale, apa cristalină și localitățile cu centre istorice pitorești. În spatele imaginii de „oraș-vitrină” se află însă o problemă care îi afectează pe cei care locuiesc și muncesc acolo pe tot parcursul anului.

Localnicii susțin că piața locuințelor a fost puternic afectată de dezvoltarea închirierilor turistice pe termen scurt și a unităților de tip B&B.

„La Vieste ne confruntăm cu o adevărată urgență socială care îi sufocă pe locuitori. A devenit imposibil să găsești o casă de închiriat pentru un an”, a declarat un localnic pentru publicația FanPage.

Orașul se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra locuințelor Foto: Pexels

Localnicii spun că sunt obligați să plece înainte de sezon

Potrivit mărturiei localnicului, cei care caută o locuință pentru o perioadă mai lungă întâmpină dificultăți majore. Contractele de închiriere pe termen lung sunt tot mai greu de găsit.

„Locuințele destinate rezidenților au fost practic reduse la zero. Cei care caută o casă sunt refuzați sistematic sau obligați să părăsească locuința în luna mai pentru a face loc turiștilor”, mai spune acesta.

Familiile și tinerii care caută o locuință pe termen lung sunt cei mai afectați. Potrivit localnicului, unii proprietari închiriază apartamentele doar în lunile de iarnă, iar în apropierea sezonului turistic le cer chiriașilor să plece pentru a putea primi turiști.

Peste două milioane de turiști într-un oraș cu puțin peste 13.000 de locuitori

Datele statistice indică presiunea exercitată de turism asupra orașului. Vieste are puțin peste 13.000 de rezidenți permanenți, însă înregistrează anual peste două milioane de turiști. În luna august, raportul ajunge la aproape doi turiști pentru fiecare rezident, în fiecare zi.

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Potrivit datelor, în Vieste sunt înregistrate 1.526 de structuri de cazare, dintre care 1.360 sunt deschise. Acestea oferă aproximativ 48.000 de locuri de cazare. În plus, în oraș sunt înregistrate 933 de proprietăți închiriate în scop turistic de persoane fizice, fără activitate comercială. Este vorba despre locuințe oferite temporar turiștilor, care astfel nu mai sunt disponibile pentru localnicii care caută o chirie pe termen lung.

„Este un fenomen care a explodat fără nicio limită și care a golit cartierele și a transformat Vieste într-un oraș-vitrină activ doar câteva luni pe an, lăsând oamenii fără soluții în restul lunilor”, a spus localnicul.

Localnicii acuză autoritățile că nu intervin

Un alt localnic susține că autoritățile locale nu au luat suficiente măsuri pentru a proteja locuințele destinate rezidenților.

„Nu există o cartografiere riguroasă sau un plafon maxim pentru autorizațiile acordate structurilor de cazare pe termen scurt în centru și în zonele învecinate. Primăria din Vieste continuă să ignore problema, fără să promoveze politici pentru construcția de locuințe destinate rezidenților, facilități fiscale pentru cei care închiriază localnicilor sau reglementări locale pentru a opri depopularea rezidențială”, a afirmat acesta.

Administrația locală nu neagă existența problemei, dar susține că posibilitatea de intervenție a autorităților locale este limitată în lipsa unei legislații naționale sau regionale.

O posibilă soluție ar putea veni printr-o nouă lege privind închirierile pe termen scurt, aflată în discuție în regiunea Puglia. Dacă va fi adoptată, legea le-ar permite localităților foarte aglomerate de turiști să stabilească zone în care numărul locuințelor închiriate turiștilor să fie limitat. Autoritățile ar putea ține cont și de raportul dintre numărul de locuri de cazare și cel al locuitorilor. Noile reguli nu ar rezolva însă problema locuințelor care sunt deja folosite pentru cazarea turiștilor.

Noile reguli s-ar aplica doar locuințelor care vor fi transformate în spații de cazare turistică după intrarea în vigoare a legii. Apartamentele care sunt deja închiriate turiștilor, inclusiv cele din Vieste, nu ar fi afectate imediat și ar beneficia de o perioadă de tranziție.

Un alt amendament propus în cadrul proiectului urmărește exceptarea proprietarilor care închiriază cel mult două locuințe. Inițiatorii susțin că măsura ar proteja persoanele care folosesc veniturile din chirii pentru a-și suplimenta bugetul familiei.