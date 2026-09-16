 Clasă cu predare în limba română, închisă în Ucraina la doar patru zile de la deschidere. MAE face verificări | adevarul.ro
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Clasă cu predare în limba română, închisă în Ucraina la doar patru zile de la deschidere. MAE face verificări

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Ministerul de Externe anunţă, miercuri seară, că face verificări, după ce a fost informat cu privire la situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populaţie.

Sală de clasă
Sală de clasă Foto: Profimedia

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat despre situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka) şi a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificarea situaţiei şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii în limba română. Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale", a transmis, miercuri seară, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

„În această vară şi în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunităţi din regiune pentru dialog direct cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu autorităţile locale. Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt", se mai arată în documentul citat.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că „urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană".

„Alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare”, se mai arată în comunicat.

A funcționat doar patru zile

Potrivit www.ziua.md, comunitatea românească din regiunea Odesa se confruntă cu o nouă dispută privind dreptul copiilor de a studia în limba maternă. În satul Cartal (Orlivka), raionul Ismail, o clasă I cu predare în limba română, pentru deschiderea căreia părinţii au făcut demersuri timp de mai multe luni, a funcţionat doar patru zile de la începutul noului an şcolar.

Părinţii care şi-au înscris copiii la clasa cu predare în limba română ar fi fost îndemnaţi să-şi retragă cererile şi să-i înscrie în clasa cu predare în limba ucraineană.

Părinţii ar fi fost nevoiţi să depună şi să rescrie cererile de mai multe ori. În ajunul începerii anului şcolar, aceştia au depus pentru a cincea oară cererile pentru formarea clasei române.

Cazul de la Cartal vine după o altă dispută privind păstrarea claselor cu predare în limba română în regiunea Odesa. În această vară, comunităţile româneşti din Satu Nou şi Borisăuca, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovsk), au făcut demersuri pentru păstrarea claselor a X-a în şcolile din localităţile lor, scrie News.

În 27 august, preşedintele Nicuşor Dan afirma că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate la Chişinău cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunității româneşti.

„Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit", a declarat atunci Nicuşor Dan.

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