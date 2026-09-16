Putin transformă alegerile din Rusia într-un test pentru războiul din Ucraina: „Milioane de oameni susțin soldații noștri”

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat alegerile parlamentare care urmează să aibă loc în Rusia drept un barometru al sprijinului populației pentru războiul din Ucraina și le-a cerut rușilor să participe la vot. Scrutinul începe vineri și se desfășoară timp de trei zile, pentru alegerea celor 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus.

Volodimir Putin Foto: Shuterstock

Este primul scrutin parlamentar organizat în Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Alegerile au loc într-un moment în care războiul continuă să influențeze puternic politica de la Moscova, iar autoritățile ruse prezintă participarea la vot drept o demonstrație de unitate națională.

Într-un discurs televizat adresat națiunii înaintea alegerilor, Vladimir Putin a făcut referire la ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” și la teritoriile ucrainene aflate sub controlul Rusiei.

„Alegerea și voința voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susțin soldații noștri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică și de dragostea pentru patria noastră și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea și sistemul nostru socio-politic”, a declarat Putin, potrivit Reuters.

Președintele rus a afirmat, de asemenea, că votul va reprezenta un răspuns colectiv pentru cei care încearcă să slăbească Rusia.

„Votul va constitui un răspuns colectiv celor care încearcă să ne slăbească țara, să-i împiedice dezvoltarea și să ne priveze de suveranitate și de dreptul de a ne decide propriul viitor”, a transmis liderul rus.

450 de locuri în Duma de Stat

Rușii vor alege componența Dumei de Stat, formată din 450 de parlamentari. Legislativul rus s-a remarcat în ultimii ani prin aprobarea constantă a inițiativelor Kremlinului.

Partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la putere și susținută de Vladimir Putin, este așteptat să își păstreze poziția dominantă în parlament, potrivit majorității analiștilor citați de Reuters.

Scrutinul se desfășoară într-un sistem politic strict controlat, iar participarea candidaților care se opun războiului este puternic limitată. Aproape toți candidații anti-război au fost excluși de pe buletinele de vot.

În același timp, sondajele de opinie indică faptul că o parte dintre ruși sunt tot mai preocupați de modul în care războiul le afectează viața, pe fondul tensiunilor economice și al consecințelor conflictului.

Scrutinul din acest an are o importanță aparte pentru Kremlin, fiind primele alegeri parlamentare organizate după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Participarea la vot este prezentată de Vladimir Putin nu doar ca un exercițiu electoral, ci și ca o modalitate prin care rușii își pot demonstra unitatea și sprijinul pentru stat.